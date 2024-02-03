Що треба їсти перед сном на перекус, щоб швидше схуднути і наростити м’язову масу

Ввечері завжди хочеться з’їсти щось смачненьке. Та зазвичай нічні перекуси шкодять нашій фігурі. Втім, є такі продукти, які абсолютно не відкладаються на талії зайвими кілограмами. А якщо їх їсти перед сном, то вони допоможуть розігнати метаболізм і швидше скинути зайву вагу. Розповідаємо, що треба їсти ввечері на перекус, щоб швидше схуднути, посилаючись на Fit or Fun.

Які продукти можна їсти ввечері на перекус, щоб швидше схуднути

Арахісове масло. Цей продукт важливо їсти разом із цільнозерновим хлібом. Він містить білок, тому упродовж ночі буде засвоюватися організмом і не відкладеться зайвою жировою тканиною. Оскільки білок сприяє нарощенню м’язів і допомагає спалювати більше енергії, разом спалюватиметься жир. На хліб варто мастити не більше 10 грамів масла, тоді воно принесе надзвичайно велику користь для вашого здоров’я та фігури.

Цей продукт важливо їсти разом із цільнозерновим хлібом. Він містить білок, тому упродовж ночі буде засвоюватися організмом і не відкладеться зайвою жировою тканиною. Оскільки білок сприяє нарощенню м’язів і допомагає спалювати більше енергії, разом спалюватиметься жир. На хліб варто мастити не більше 10 грамів масла, тоді воно принесе надзвичайно велику користь для вашого здоров’я та фігури. Чорний шоколад. Шоколад забезпечує глибокий та міцний сон, тому його варто вживати ввечері, щоб міцно спати і не хотіти їсти. Так як продукт жиромісткий і багатокалорійний, його треба їсти не більше третини плитки, це 30-35 грамів.

Шоколад забезпечує глибокий та міцний сон, тому його варто вживати ввечері, щоб міцно спати і не хотіти їсти. Так як продукт жиромісткий і багатокалорійний, його треба їсти не більше третини плитки, це 30-35 грамів. Мигдаль. Цей горіх вкрай корисний для здоров’я. Перед сном можна з’їсти жменю горішків, щоб наситити свій організм. Він позитивно впливає на мозок, тому сон буде глибокий та спокійний. А за рахунок вмісту антиоксидантів покращиться кровообіг, обмін речовин і стан мікрофлори кишківника. Тому на ранок ви матимете гарний настрій та відмінне самопочуття, а ваша фігура залишатиметься стрункою.

Читайте також:

Не їжте це на вечерю: найгірші страви для людей за 50, чим краще замінити

Чоловік рік їв лише страви з картоплі: що з ним сталося, чи це дійсно можливо і безпечно

Блокує інсульти, серцеві напади і знижує холестерин: названо найкорисніший сік у світі