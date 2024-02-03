Що треба їсти перед сном на перекус, щоб швидше схуднути і наростити м’язову масу

Ця їжа допомагає розганяти метаболізм і спалювати зайвий жир на тілі.
Ввечері завжди хочеться з’їсти щось смачненьке. Та зазвичай нічні перекуси шкодять нашій фігурі. Втім, є такі продукти, які абсолютно не відкладаються на талії зайвими кілограмами. А якщо їх їсти перед сном, то вони допоможуть розігнати метаболізм і швидше скинути зайву вагу. Розповідаємо, що треба їсти ввечері на перекус, щоб швидше схуднути, посилаючись на Fit or Fun.
Які продукти можна їсти ввечері на перекус, щоб швидше схуднути
- Арахісове масло. Цей продукт важливо їсти разом із цільнозерновим хлібом. Він містить білок, тому упродовж ночі буде засвоюватися організмом і не відкладеться зайвою жировою тканиною. Оскільки білок сприяє нарощенню м’язів і допомагає спалювати більше енергії, разом спалюватиметься жир. На хліб варто мастити не більше 10 грамів масла, тоді воно принесе надзвичайно велику користь для вашого здоров’я та фігури.
- Чорний шоколад. Шоколад забезпечує глибокий та міцний сон, тому його варто вживати ввечері, щоб міцно спати і не хотіти їсти. Так як продукт жиромісткий і багатокалорійний, його треба їсти не більше третини плитки, це 30-35 грамів.
- Мигдаль. Цей горіх вкрай корисний для здоров’я. Перед сном можна з’їсти жменю горішків, щоб наситити свій організм. Він позитивно впливає на мозок, тому сон буде глибокий та спокійний. А за рахунок вмісту антиоксидантів покращиться кровообіг, обмін речовин і стан мікрофлори кишківника. Тому на ранок ви матимете гарний настрій та відмінне самопочуття, а ваша фігура залишатиметься стрункою.
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