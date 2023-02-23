Що треба їсти, щоб захистити печінку від наслідків вживання алкоголю: дослідження

Який фрукт може захистити печінку від спиртного?

Надмірне споживання алкоголю завдає серйозної шкоди печінці. Продукти розпаду алкоголю порушують її роботу, зокрема жировий обмін.

Розвивається, так званий стеатоз – накопичення жиру у клітинах печінки. Вона поступово перетворюється на наповнений жиром "мішок", стає вразливою для вірусів та інших інфекційних агентів, що може спричинити розвиток алкогольного гепатиту. За довготривалого впливу алкоголю на печінку клітини гинуть, розвивається цироз.

Проте як повідомляється у дослідженні National Libraty of Medicine, вживання грейпфрута зменшує негативний вплив алкоголю на печінку.

Найкориснішим елементом, який є в грейпфруті та який завадить розвитку хвороб, спричинених алкоголем, на думку дослідників, є антиоксидант нарингін. Саме він здатний захистити від стеатозу печінки, викликаного алкоголем, і зменшити окислювальний стрес.

На першій стадії стеатозу – жирової хвороби печінки – вживання грейпфрута може "підвищити стійкість до окислювального стресу та запалення".

Щоб встановити ефект грейпфрута, науковці вивчали, які були "морфологічні зміни у формі печінки", фіксували будь-які гістологічні зміни та рівні вільних радикалів, пов'язані з окислювальним стресом. Як результат дослідження, було встановлено, що "нарингін може інгібувати спричинений алкоголем стеатоз і пошкодження печінки шляхом ослаблення накопичення ліпідів та зменшення окислювального стресу й апоптозу", тобто що лікування нарингіном зменшує алкогольний стеатоз печінки. Звичайно, це залежить від дози.

Отже, регулярне споживання грейпфрута може допомогти захистити печінку, але не врятує її від наслідків постійного зловживання алкоголем.

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