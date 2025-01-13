Що треба їсти взимку – м'ясо чи рибу: це необхідно запам’ятати раз і назавжди

Взимку завжди хочеться більш ситної та жирної їжі, але лікарі дають свої рекомендації щодо раціону в холодну пору року.

Медики дають чітку відповідь на це запитання – взимку краще вживати більше риби, що виловлена в холодних морях. За словами лікарів, риба, яка існує в природному середовищі, має значно більше корисних поліненасичених жирних кислот омега-3. А та, що вирощується у штучних водоймах чи на фермах, має менший склад корисних мікроелементів.

Морську рибу також можна замінити річковою, вона не менш корисна у холодний період року.

Якщо повернутися до вмісту цінних мікроелементів – білків, вітамінів і мінералів – у м’ясі та рибі він приблизно однаковий. Але м’ясо не має цінних поліненасичених жирних кислот. Також м’ясо не містить йоду, який є в рибі у необхідній кількості для організму.

До того ж риба містить вітаміни групи В, які особливо корисні взимку, зокрема вітамін В12. Хоча ці вітаміни також містяться у червоному м’ясі – яловичині та свинині, але в меншій кількості. А ще риба містить вітаміни А і D, яких немає у м’ясі. А ці вітаміни вкрай важливі взимку, бо їхній дефіцит провокує випадіння волосся, ламкість нігтів та кісток.

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