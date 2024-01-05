Що треба з’їсти на ніч, щоб швидко схуднути: 5 продуктів, які приберуть жир із живота і стегон

Хто сказав, що на ніч не можна їсти, щоб схуднути – це зовсім не так.

З усіх боків лунає одна й та сама рекомендація – в жодному разі не можна їсти після шостої вечора. Так, від ситної і жирної вечері можуть виникнути проблеми із зайвими кілограмами. Та якщо їсти продукти, що містять білок, то за півгодини до сну можна поласувати і водночас допомогти собі схуднути.

Що треба їсти перед сном, щоб схуднути

Вчені з Університету у штаті Флорида проводили дослідження, яке показало, що з’їдені перед сном 30 грамів білка здатні допомогти схуднути так само ефективно, як і збалансоване дієтичне харчування.

Кисломолочний сир. Цей продукт багатий на білок, кальцій та пребіотики, які допомагають системі травлення. Для схуднення варто вибирати знежирений сир, який ще буде вкрай корисним для здоров’я серцево-судинної системи. Лікарі також рекомендують цей продукт жінкам у період менопаузи. Бо в цей час з організму вимивається велика частка кальцію, який необхідний для здоров’я кісток, зубів, нігтів та волосся.

Цей продукт багатий на білок, кальцій та пребіотики, які допомагають системі травлення. Для схуднення варто вибирати знежирений сир, який ще буде вкрай корисним для здоров’я серцево-судинної системи. Лікарі також рекомендують цей продукт жінкам у період менопаузи. Бо в цей час з організму вимивається велика частка кальцію, який необхідний для здоров’я кісток, зубів, нігтів та волосся. Горіхи. Зокрема, це мигдаль і волоські горіхи, які незважаючи на свою калорійність допомагають спалювати жирову тканину. Практично всі горіхи містять білок, але ці мають найбільший уміст. Також у цих продуктах міститься магній, селен і вітамін Е, які налагоджують якісну роботу серцево-судинної системи. Якщо з’їдати жменю горіхів перед сном, можна скинути зайву вагу та покращити якість сну.

Зокрема, це мигдаль і волоські горіхи, які незважаючи на свою калорійність допомагають спалювати жирову тканину. Практично всі горіхи містять білок, але ці мають найбільший уміст. Також у цих продуктах міститься магній, селен і вітамін Е, які налагоджують якісну роботу серцево-судинної системи. Якщо з’їдати жменю горіхів перед сном, можна скинути зайву вагу та покращити якість сну. Моцарелла. Цей сир містить білок, вуглеводи й вітамін D, тому він вкрай корисний для схуднення, поліпшення загального самопочуття і роботи серця.

Цей сир містить білок, вуглеводи й вітамін D, тому він вкрай корисний для схуднення, поліпшення загального самопочуття і роботи серця. Яйця містять багато білку, насичених жирів і вітамінів, зате в них мало калорій. Також у яйцях є такі речовини, як лютеїн та зеаксантин, які вкрай корисні для здоров’я очей. А холін, який також присутній у цьому продуктові, допомагає позбутися безсоння і зміцнити нервову систему. Тому яйця ідеальні для пізньої вечері.

містять багато білку, насичених жирів і вітамінів, зате в них мало калорій. Також у яйцях є такі речовини, як лютеїн та зеаксантин, які вкрай корисні для здоров’я очей. А холін, який також присутній у цьому продуктові, допомагає позбутися безсоння і зміцнити нервову систему. Тому яйця ідеальні для пізньої вечері. Тофу. Цей соєвий сир неоціненний для нашого здоров’я і є прекрасним помічником у боротьбі із зайвою вагою. Тофу містить вітаміни А і Е, фолієву кислоту, залізо й антиоксиданти. Ізофлавон, що міститься в сої, дуже корисний для жіночого здоров’я у період менопаузи. Також він попереджає захворювання на онкологію та проблеми із серцем. За рахунок високого вмісту білка цей дієтичний продукт допоможе побороти зайву вагу та поліпшити здоров’я всього організму.

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