Що треба знати про ротавірус: симптоми, шляхи передавання та лікування інфекції

Ротавірус є найпоширенішим у світі захворюванням після ГРВІ. Підчепити цю кишкову інфекцію досить легко: достатньо не помити руки, покупатися у забрудненій водоймі чи просто поконтактувати з хворим.

Які симптоми має ротавірусна інфекція, як вона передається, як лікувати ротавірус та проводити профілактику – читайте на ТСН.ua.

Що таке ротавірус

Ротавірус – це інфекційне захворювання, що вражає слизові оболонки ротоглотки і тонкого кишківника. Цю недугу часто називають шлунковим або кишковим грипом, однак із грипом ротавірус не має нічого спільного. Захворювання є найпоширенішим у світі після гострої респіраторної вірусної інфекції.

Ротавірусна інфекція

Симптоми ротавірусної інфекції

Різке підвищення температури;

блювота;

тривала діарея;

біль у животі;

водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору;

може з'являтись нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні.

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Для здорових дорослих людей ротавірусна інфекція не становить високої загрози, адже перебіг недуги може бути легким або й непомітним. А от для немовлят і дітей раннього віку кишкові інфекції досить небезпечні, адже існує ризик швидкого зневоднення.

Як передається ротавірус, де можна заразитися

Заразитися ротавірусом можна як від безпосередньо хворого, так і під час контакту із забрудненими поверхнями і предметами: іграшками, підлогою, меблями, одягом, під час їжі тощо. Ротавірус може залишатися на поверхнях протягом тижнів та навіть місяців.

Інші шляхи зараження ротавірусом

купання у водоймах, які забруднені скиданням стічних вод;

потрапляння збудника до системи центрального водопроводу, використання такої води для приготування їжі, миття посуду і т.д.;

вживання заражених продуктів (зокрема, молока та молочних продуктів);

внутрішньолікарняне зараження. Підчепити ротавірус можна в перинатальних центрах. Зокрема, заразитися можуть діти, які перебувають на штучному вигодовуванні, які мають ослаблений імунітет, супутні захворювання. Діти старшого віку та дорослі може заразитися в умовах стаціонару.

Як передається ротавірусна інфекція / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Як довго триває ротавірусна інфекція

Ротавірус виявляють у калі хворого за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після їхнього зменшення. Блювота та діарея можуть тривати від трьох до восьми днів.

Протягом цього часу вірус легко поширюється повітряно-крапельним шляхом, навіть якщо в інфікованої людина немає жодних симптомів захворювання.

До лікаря слід звернутися за наявності таких симптомів:

зневоднення (сухість слизових оболонок),

плач без сліз,

зменшення частоти сечовипускання;

часта блювота;

діарея понад добу, сліди крові в калі;

температура понад 39 градусів;

ознаки перевтоми, біль, кволість, незвична сонливість.

Коли звертатися до лікаря, якщо є ротавірусна інфекція / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Як лікувати ротавірусну інфекцію

За інформацією МОЗ України, не існує якогось специфічного лікування ротавірусної інфекції, тож передбачається лише симптоматичне лікування.

Медики призначають пацієнту поліферментні препарати, адсорбуючі та в'яжучі засоби, жарознижувальні препарати. Важлива підтримка водно-сольового балансу організму. Слід багато пити, а за тяжкого перебігу захворювання передбачене внутрішньовенне введення рідини. Проводиться дезінтоксикаційна терапія. Зауважимо, що антибіотики при ротавірусній інфекції не призначаються.

Дієта після харчового отруєння та ротавірусу

Існує спеціальна дієта для полегшення симптомів харчового отруєння, ротавірусу та інших кишкових інфекцій: банани, рис, яблучне пюре та тости. В основі цієї дієти легкозасвоювані продукти з низьким вмістом білків, жирів та клітковини, які полегшують травлення. Однак така дієта створює дефіцит поживних речовин і калорій.

Продукти, які споживають при цій дієті, вважаються "зв'язувальними", оскільки роблять випорожнення твердішими. Рис і банани допомагають нормалізувати випорожнення, яблука зменшують діарею. Окрім того, банани багаті на калій, який втрачається під час блювання та діареї.

Дієта BRAT з бананом, рисом, яблучним пюре і тостами / Фото з відкритих джерел

Дотримання цієї дієти допускається протягом 48 годин. Коли симптоми ротавірусу слабшатимуть, слід потроху додавати до раціону звичні страви, щоб в організмі не виникло дефіциту калорій, білка, клітковини, жиру, вітамінів та мінералів.

Профілактика ротавірусу та інших кишкових хвороб

Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання елементарних правил особистої гігієни.

Так, слід мити руки після туалету, після заміни підгузка дитині тощо. Однак у МОЗ зазначають, що такий спосіб профілактики ротавірусної інфекції не дає 100% гарантій. Цей вірус не знешкоджують навіть антисептики на основі спирту.

Найефективніший захист від ротавірусу – щеплення. Відповідна вакцина не входить до Національного календаря профілактичних щеплень України, але її можна купити самостійно.

На сьогодні в Україні доступні дві вакцини проти ротавірусної інфекції (краплі) для дітей: дві дози у віці від 6 до 24 тижнів; три дози у віці від 6 до 32 тижнів.

Профілактика ротавірусної інфекції / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

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