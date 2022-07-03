Що треба знати про вітамін В12: дієтологиня назвала найкращі джерела та добову дозу

Що треба знати про вітамін В12: дієтологиня назвала найкращі джерела та добову дозу

Ми часто згадуємо вітамін В12 у наших постах і сьогодні хочемо докладніше розповісти про його користь.

Вітамін B12 підтримує нормальну функцію ваших нервових клітин та необхідний для утворення еритроцитів та синтезу ДНК.

"Може підтримувати здоров'я кісток та запобігати остеопорозу", – пише засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

Дослідження за участю більш ніж 2500 дорослих показало, що люди з дефіцитом вітаміну B12 також мали нижчу ніж нормальна мінеральна щільність кісток.

B12 може знизити ризик дегенерації жовтої плями – це захворювання очей, яке в основному впливає на ваш центральний зір.

Вітамін B12 може покращити ваш настрій. Цей вітамін відіграє життєво важливу роль у синтезі та метаболізмі серотоніну, хімічної речовини, відповідальної за регулювання настрою.

Тобто, дефіцит вітаміну B12 може призвести до зниження вироблення серотоніну, що може спричинити депресивний настрій.

Вітамін B12 також відомий як кобаламін. Важливий і потрібний вітамін, який організм не може виробляти самостійно.

Добова доза вітаміну В12 для дорослих, що рекомендується, становить 2,4 мкг.

Найкращі джерела B12:

Яловича печінка вагою 100 грам - неймовірні 3000% денної норми вітаміну B12.

Один стейк з яловичини на грилі (близько 190 грамів) - 467%

Порція приготовленого тунця вагою 100 грамів - 453%

Половина філе (178 грамів) приготовленого лосося може - 208%

Рослинне молоко забезпечує до 86% добової норми вітаміну B12 в 1 чашці (240 мл).

Хоча соєве, мигдальне та рисове молоко не містять від природи багато вітаміну B12, вони зазвичай збагачені, що робить їх чудовим джерелом цього вітаміну.

Одна чашка (240 мл) незбираного молока - 46%.

Два великі яйця (100 г) забезпечують близько 46%.

Одна велика скибочка (22 грами) сиру — близько 28%.

Також українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

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