Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що відбувається з організмом людини віком 60+, якщо вона тренується одну годину на тиждень

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
3938
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що відбувається з організмом людини віком 60+, якщо вона тренується одну годину на тиждень

Фото: Pexels

Експерт розповів про переваги фізичної активності для людей середнього та похилого віку.

Фахівці говорять про переваги регулярних фізичних вправ і систематичних тренувань для людей будь-якого віку. Фізичне навантаження не обов’язково повинно бути інтенсивним.

Навіть якщо ви вели більш сидячий спосіб життя, ви можете розпочати роботу з коротких інтервальних помірно інтенсивних вправ (5-10 хвилин) і повільно збільшувати навантаження.

"Як і з будь-якою новою програмою вправ для людей, яким більше 60 років, консультації з медпрацівником чи тренером необхідні", — каже американський тренер Метт Морріс.

Він розповів, що відбувається з тілом після 60 років, якщо тренуватися лише одну годину на тиждень.

Що відбувається з вашим тілом, коли ви тренуєтеся одну годину на тиждень — дослідження

Дослідження показало, що втрата енергії є природним побічним ефектом старіння. З часом втрачаються як сили, так і маса м’язів. Ба більше, з віком ваші м’язи втрачають гнучкість. Зайве говорити, що більш інтенсивні навантаження, ніж зазвичай, для людини можуть призвести до перенавантаження.

Морріс навів лише деякі з основних переваг фізичних вправ протягом однієї години на тиждень для людей 60+.

"Фізичне навантаження покращує загальну якість життя, баланс, що може знизити ризик падінь і травм, заряд енергії щодня, посилені когнітивні функції, запобігання втрати кісткової маси", — зазначив тренер.

Наука це підтверджує. Згідно з дослідженням, що провели дослідники з Австралії, Норвегії та Британії, лише 60 хвилин фізичної активності щотижня допомагає уникнути депресії.

"Якщо припустити, що зв’язок є причинно-наслідковим, 12% майбутніх випадків депресії можна було б запобігти, якби всі учасники щотижня займалися фізичною активністю принаймні одну годину", — пишуть дослідники.

А за даними клініки Майо (Mayo Clinic) — некомерційної організації, однієї із найбільших приватних медичних та дослідницьких центрів світу — ви спалите вражаючу кількість калорій протягом години у залі чи на велодоріжці.

Види тренувань, що спалюють багато калорій

  • Аеробіка з невеликим навантаженням може спалити близько 365 калорій для людини вагою понад 72 кг,
  • аквааеробіка може спалити близько 402 калорій,
  • плавання — 423 калорій,
  • ходьба може спалити близько 314 калорій.

Які вправи найкраще робити після 60-ти

Ви, напевно, чули це раніше, але силові тренування — головне, особливо у поважному віці. Це пояснюється тим, що старіння супроводжується втратою чистої м’язової маси, а силові тренування можуть допомогти вам зберегти та відновити її.

"Силові тренування — найважливіший вид тренувань для покращення якості життя з віком", — каже Морріс.

На додаток до силових тренувань, Морріс рекомендує пілатес і йогу.

За його словами, це чудові тренування з низьким навантаженням, які розширюють діапазон рухів і сприяють зміцненню суглобів.

"І не пропускайте плавання, їзду на велосипеді чи веслування. Це інші типи вправ із низьким навантаженням, які забезпечать аеробні переваги: зміцнення серцево-судинного здоров’я та об’єму легенів", — каже тренер.

Додамо, що біль у спині — симптом, який посідає друге місце за частотою серед причин звернення за меддопомогою. А ефективним засобом для боротьби з болем у спині дійсно є йога.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3938
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація