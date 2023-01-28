Що відбувається з організмом людини віком 60+, якщо вона тренується одну годину на тиждень

Експерт розповів про переваги фізичної активності для людей середнього та похилого віку.
Фахівці говорять про переваги регулярних фізичних вправ і систематичних тренувань для людей будь-якого віку. Фізичне навантаження не обов’язково повинно бути інтенсивним.
Навіть якщо ви вели більш сидячий спосіб життя, ви можете розпочати роботу з коротких інтервальних помірно інтенсивних вправ (5-10 хвилин) і повільно збільшувати навантаження.
"Як і з будь-якою новою програмою вправ для людей, яким більше 60 років, консультації з медпрацівником чи тренером необхідні", — каже американський тренер Метт Морріс.
Він розповів, що відбувається з тілом після 60 років, якщо тренуватися лише одну годину на тиждень.
Що відбувається з вашим тілом, коли ви тренуєтеся одну годину на тиждень — дослідження
Дослідження показало, що втрата енергії є природним побічним ефектом старіння. З часом втрачаються як сили, так і маса м’язів. Ба більше, з віком ваші м’язи втрачають гнучкість. Зайве говорити, що більш інтенсивні навантаження, ніж зазвичай, для людини можуть призвести до перенавантаження.
Морріс навів лише деякі з основних переваг фізичних вправ протягом однієї години на тиждень для людей 60+.
"Фізичне навантаження покращує загальну якість життя, баланс, що може знизити ризик падінь і травм, заряд енергії щодня, посилені когнітивні функції, запобігання втрати кісткової маси", — зазначив тренер.
Наука це підтверджує. Згідно з дослідженням, що провели дослідники з Австралії, Норвегії та Британії, лише 60 хвилин фізичної активності щотижня допомагає уникнути депресії.
"Якщо припустити, що зв’язок є причинно-наслідковим, 12% майбутніх випадків депресії можна було б запобігти, якби всі учасники щотижня займалися фізичною активністю принаймні одну годину", — пишуть дослідники.
А за даними клініки Майо (Mayo Clinic) — некомерційної організації, однієї із найбільших приватних медичних та дослідницьких центрів світу — ви спалите вражаючу кількість калорій протягом години у залі чи на велодоріжці.
Види тренувань, що спалюють багато калорій
- Аеробіка з невеликим навантаженням може спалити близько 365 калорій для людини вагою понад 72 кг,
- аквааеробіка може спалити близько 402 калорій,
- плавання — 423 калорій,
- ходьба може спалити близько 314 калорій.
Які вправи найкраще робити після 60-ти
Ви, напевно, чули це раніше, але силові тренування — головне, особливо у поважному віці. Це пояснюється тим, що старіння супроводжується втратою чистої м’язової маси, а силові тренування можуть допомогти вам зберегти та відновити її.
"Силові тренування — найважливіший вид тренувань для покращення якості життя з віком", — каже Морріс.
На додаток до силових тренувань, Морріс рекомендує пілатес і йогу.
За його словами, це чудові тренування з низьким навантаженням, які розширюють діапазон рухів і сприяють зміцненню суглобів.
"І не пропускайте плавання, їзду на велосипеді чи веслування. Це інші типи вправ із низьким навантаженням, які забезпечать аеробні переваги: зміцнення серцево-судинного здоров’я та об’єму легенів", — каже тренер.
Додамо, що біль у спині — симптом, який посідає друге місце за частотою серед причин звернення за меддопомогою. А ефективним засобом для боротьби з болем у спині дійсно є йога.
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