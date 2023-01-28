Що відбувається з організмом людини віком 60+, якщо вона тренується одну годину на тиждень

Експерт розповів про переваги фізичної активності для людей середнього та похилого віку.

Фахівці говорять про переваги регулярних фізичних вправ і систематичних тренувань для людей будь-якого віку. Фізичне навантаження не обов’язково повинно бути інтенсивним.

Навіть якщо ви вели більш сидячий спосіб життя, ви можете розпочати роботу з коротких інтервальних помірно інтенсивних вправ (5-10 хвилин) і повільно збільшувати навантаження.

"Як і з будь-якою новою програмою вправ для людей, яким більше 60 років, консультації з медпрацівником чи тренером необхідні", — каже американський тренер Метт Морріс.

Він розповів, що відбувається з тілом після 60 років, якщо тренуватися лише одну годину на тиждень.

Що відбувається з вашим тілом, коли ви тренуєтеся одну годину на тиждень — дослідження

Дослідження показало, що втрата енергії є природним побічним ефектом старіння. З часом втрачаються як сили, так і маса м’язів. Ба більше, з віком ваші м’язи втрачають гнучкість. Зайве говорити, що більш інтенсивні навантаження, ніж зазвичай, для людини можуть призвести до перенавантаження.

Морріс навів лише деякі з основних переваг фізичних вправ протягом однієї години на тиждень для людей 60+.

"Фізичне навантаження покращує загальну якість життя, баланс, що може знизити ризик падінь і травм, заряд енергії щодня, посилені когнітивні функції, запобігання втрати кісткової маси", — зазначив тренер.

Наука це підтверджує. Згідно з дослідженням, що провели дослідники з Австралії, Норвегії та Британії, лише 60 хвилин фізичної активності щотижня допомагає уникнути депресії.

"Якщо припустити, що зв’язок є причинно-наслідковим, 12% майбутніх випадків депресії можна було б запобігти, якби всі учасники щотижня займалися фізичною активністю принаймні одну годину", — пишуть дослідники.

А за даними клініки Майо (Mayo Clinic) — некомерційної організації, однієї із найбільших приватних медичних та дослідницьких центрів світу — ви спалите вражаючу кількість калорій протягом години у залі чи на велодоріжці.

Види тренувань, що спалюють багато калорій

Аеробіка з невеликим навантаженням може спалити близько 365 калорій для людини вагою понад 72 кг,

може спалити близько 365 калорій для аквааеробіка може спалити близько 402 калорій,

може спалити близько 402 калорій, плавання — 423 калорій,

— 423 калорій, ходьба може спалити близько 314 калорій.

Які вправи найкраще робити після 60-ти

Ви, напевно, чули це раніше, але силові тренування — головне, особливо у поважному віці. Це пояснюється тим, що старіння супроводжується втратою чистої м’язової маси, а силові тренування можуть допомогти вам зберегти та відновити її.

"Силові тренування — найважливіший вид тренувань для покращення якості життя з віком", — каже Морріс.

На додаток до силових тренувань, Морріс рекомендує пілатес і йогу.

За його словами, це чудові тренування з низьким навантаженням, які розширюють діапазон рухів і сприяють зміцненню суглобів.

"І не пропускайте плавання, їзду на велосипеді чи веслування. Це інші типи вправ із низьким навантаженням, які забезпечать аеробні переваги: зміцнення серцево-судинного здоров’я та об’єму легенів", — каже тренер.

Додамо, що біль у спині — симптом, який посідає друге місце за частотою серед причин звернення за меддопомогою. А ефективним засобом для боротьби з болем у спині дійсно є йога.

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