Що випити для здоров'я: сім найкращих чаїв, які подовжують життя

Всі ми прагнемо прожити довге, щасливе і здорове життя. Цікаво, що деякі наші звички допомагають в цьому. Читайте в матеріалі ТСН.ua про види чаю для подовження життя.

Згідно з останніми дослідженнями, всього лише кілька чашок чаю на тиждень здатні потенційно подовжити життя людини. Однак не всі чаї однаково корисні. Лише деякі види покращують здоров'я та дарують довголіття.

Які види чаю можуть допомогти подовжити життя

Лорен Манакен, дієтологиня та авторка низки книг про здоров'я, вважає, що лише "справжні чаї" допоможуть подовжити життя людини. До справжніх чаїв вона відносить чорний, зелений, білий та улун. В них міститься велика кількість біологічно активних сполук, зокрема кофеїн, амінокислоти, білки, лігніни, флавоноїди та ксантини. Всі ці компоненти пов'язані з позитивним впливом на здоров'я.

Академія харчування та дієтології (США) недавно випустила рекомендації щодо рекомендованої кількості flavan-3-ols (рослинна сполука, яка у великій кількості міститься в справжньому чаї). Її вживання пов'язане з покращенням артеріального тиску, рівня цукру і холестерину в крові. Згідно з деякими дослідженнями, ця рослинна сполука також допомагає запобігти діабету і деяким серцевим захворюванням. Однак для цього потрібно вживати 400-600 мг в день, а це дві чашки зеленого чи чорного чаю.

Деякі види трав'яного чаю також пов'язані з довголіттям, адже вони допомагають боротися з певними захворюваннями. Дослідження показують, що поліфеноли (рослинна сполука, яка міститься в трав'яних чаях) мають антиоксидантні, противірусні і протизапальні властивості.

Незалежно від того, віддаєте ви перевагу "справжнім чаям" чи полюбляєте трав'яні, ось сім видів чаю, які допомагають жити довше.

Чай улун

Чай улун / Фото: Pexels

Це популярний чай, який багато вживають в Китаї. Готують його з того самого листя чаю, що і зелений або чорний. В ньому, як і у всіх "справжніх чаях" міститься сполука EGCG, яка відрізняється протираковими властивостями.

Одне з досліджень показало, що жінки, у яких не розвинувся рак яєчників, пили більше чаю улун у порівнянні з тими, в кого було діагностовано пухлину. Згідно з даними, вживання чаю було пов'язане зі зниженням розвитку раку яєчників на 71%.

Звичайно, лікарка Лорен Манакен наголошує, що рак може розвиватися в результаті багатьох факторів, а не лише через те, що ви не вживаєте чай.

Чай з куркумою

Чай з куркумою / Фото: pixabay.com

Куркума — популярна приправа, яку використовують для приготування різних страв. Додають її і до чаю. За словами Лорен Манакен, в цій спеції міститься особлива речовина — куркумін. В одному з досліджень її називають "найперспективнішою біоактивною природною сполукою".

Куркума здатна покращувати стан здоров'я, має противірусні та протизапальні властивості, а також потенційно може подовжити життя. Все тому, що куркумін також відрізняється протираковими властивостями.

Зелений чай

Зелений чай / Фото: pixabay.com

В Японії було проведено дослідження, яке показало, ті люди, які випивали понад дві чашки зеленого чаю в день, на 22-33% мали менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань у порівнянні з тими, хто випивав лише половину чашки.

Зелений чай не лише смачний. Він допомагає зменшити ризик раку, підтримує функції мозку та навіть позитивно впливає на еластичність шкіри. Як зазначає одне дослідження, якщо говорити про японський зелений чай матча, то він має протизапальні та антиоксидантні властивості. Завдяки великій концентрації катехінів він допомагає значно покращити здоров'я.

Білий чай

Білий чай / Фото: pixabay.com

Хоча білий чай менш популярний, ніж інші, в ньому також міститься чимало сполук, які допомагають підтримувати здоров'я. Зокрема і велика кількість EGCG.

А ще в цьому виді чаю міститься набагато більше катехінів, ніж в чорному чи зеленому. Він відрізняється антипроліферативною та антиоксидантною дію проти ракових клітин.

Чорний чай

Чорний чай / Фото: pixabay.com

Класичний чорний чай також допомагає покращити здоров'я та подовжити життя. Він підтримує здоров'я серця і пом'якшує можливі серцево-судинні захворювання.

За словами Манакен, дані показують, що люди, які щодня вживають три чи більше чашок чорного чаю в день, мають менший ризик інсульту та серцевих захворювань. На 9-13% знижується ризик.

Чай з гібіскусу

Чай з гібіскусу / Фото: pixabay.com

Це свого роду трав'яний чай, який допоможе збільшити шанси прожити довше. Хоча в ньому, за словами дієтологині, і немає тих рослинних сполук, які містяться в "справжніх чаях", він може запропонувати унікальні переваги. Згідно з рандомізованим контрольованим дослідженням, чай з гібіскусу допоміг знизити артеріальний тиск незалежно від статі, віку та використання дієтичних добавок у учасників із прегіпертензією та помірною гіпертензією.

Також вважається, що чай з гібіскусу має противірусні дію, може допомогти контролювати рівень холестерину (знижуючи рівень "поганого").

Чай з ромашки

Чай з ромашки / Фото: pixabay.com

Це ще один трав'яний чай, який можна пов'язати з довголіттям. Зокрема, дослідники медичного відділу Техаського університету (Галвестон) провели дослідження, щоб зрозуміти як ромашка впливає на здоров'я жінок старше 65 років. Було виявлено, що вживання чаю з ромашки пов'язане із зниженням ризику смерті від різних захворювань на 29% в порівнянні з тими, хто не п'є цей напій.

Також чай з ромашки пов'язують із уповільненням втрати кісткової маси з віком та зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Він покращує імунну систему та навіть потенційно може захистити від деяких видів раку.

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