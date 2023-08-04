Щоб не було проблем зі здоров’ям та зайвою вагою: найкраще їсти ці поєднання продуктів

Вчені склали список поєднань продуктів, які найкорисніші для нашого організму.
Ми дуже полюбляємо ранкову каву з молоком. А дієтологи говорять, що таке поєднання – це зайві кілограми на нашій фігурі. Або ми вдаємося до «роздільного харчування», щоб бути здоровими та стрункими, та чи корисне воно насправді – вчені так і не довели. Як же правильно скласти свій раціон, щоб було корисно, смачно і не нашкодило фігурі та здоров’ю – читайте далі.
«Роздільне харчування» - міф чи реальність
У правилах такого харчування йдеться про те, які продукти можна поєднувати між собою, а від поєднання яких краще відмовитися. На сьогодні наукового підтвердження «роздільному харчуванню» так і не знайшли. Тому вчені не впевнені у користі такого раціону. Що не можна поєднувати за принципом цього харчування:
- не поєднуються ні з чим – молоко, кавуни та дині;
- не варто пити будь-яку рідину під час їжі;
- кислі фрукти не вживаються з продуктами, що містять білки та вуглеводи;
- не слід вживати разом продукти, що містять цукор та крохмаль;
- не можна поєднувати сири та зернові тощо.
Які продукти потрібно їсти разом
Знову ж таки, згідно рекомендацій вчених та лікарів, існують найкращі тандеми продуктів. Оскільки є ряд вітамінів та мікроелементів, які у поєднанні між собою приносять найбільшу користь для нашого організму.
- Салати з моркви потрібно вживати з олією та горіхами. Бо цей овоч мітить бета-каротин, вітаміни А та Е, що належать до жиророзчинних.
- Печінку найкраще їсти із салатами зі свіжих овочів: капусти, помідорів та огірків. Оскільки печінка має в собі залізо, а вітамін С, що міститься в овочах, допомагає найкраще його засвоїти.
- Всі продукти, які містять багато клітковини, наприклад, бобові, краще запивати великою кількістю рідини.
- Жирну рибу чи іншу жирну їжу потрібно поєднувати з кислими продуктами та зеленню. Наприклад, рибу слід заправляти лимонним соком, а м’ясо - кетчупом чи кислим ягідним соусом, додаючи до страв крес-салати та зелень. Оскільки таке поєднання буде сприяти кращому перетравленню жирної важкої їжі.
- М’ясо необхідно їсти з великою кількістю овочів та зелені, бо клітковина, що міститься в рослинній їжі, допомагає швидше засвоювати м’ясні продукти.
Продукти, які не можна поєднувати
Вчені зібрали список тих продуктів, які погано засвоюються організмом, якщо їх їсти разом.
- Не можна поєднувати м’ясо, бобові, печінку, гречку, вівсянку з молочними продуктами: сиром, молоком, вершками, сметаною. Оскільки перші мають залізо, а молочні продукти – кальцій, який перешкоджає його засвоєнню.
- Тим, хто має захворювання травної системи, краще відмовитися від поєднання таких продуктів: кефіру та фруктів; капусти та бобових; молока і нешліфованої крупи.
- Варто обережно ставитися до поєднання продуктів, які важко перетравлюються, тому не слід вживати разом м’ясо, бобові, нешліфований рис.
Читайте також:
Якщо щодня пити молоко: що буде з нашим організмом
Як позбутися неприємного запаху тіла: корисні поради