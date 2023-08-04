Щоб не було проблем зі здоров’ям та зайвою вагою: найкраще їсти ці поєднання продуктів

Ми дуже полюбляємо ранкову каву з молоком. А дієтологи говорять, що таке поєднання – це зайві кілограми на нашій фігурі. Або ми вдаємося до «роздільного харчування», щоб бути здоровими та стрункими, та чи корисне воно насправді – вчені так і не довели. Як же правильно скласти свій раціон, щоб було корисно, смачно і не нашкодило фігурі та здоров’ю – читайте далі.

«Роздільне харчування» - міф чи реальність

У правилах такого харчування йдеться про те, які продукти можна поєднувати між собою, а від поєднання яких краще відмовитися. На сьогодні наукового підтвердження «роздільному харчуванню» так і не знайшли. Тому вчені не впевнені у користі такого раціону. Що не можна поєднувати за принципом цього харчування:

не поєднуються ні з чим – молоко, кавуни та дині;

не варто пити будь-яку рідину під час їжі;

кислі фрукти не вживаються з продуктами, що містять білки та вуглеводи;

не слід вживати разом продукти, що містять цукор та крохмаль;

не можна поєднувати сири та зернові тощо.

Які продукти потрібно їсти разом

Знову ж таки, згідно рекомендацій вчених та лікарів, існують найкращі тандеми продуктів. Оскільки є ряд вітамінів та мікроелементів, які у поєднанні між собою приносять найбільшу користь для нашого організму.

Салати з моркви потрібно вживати з олією та горіхами. Бо цей овоч мітить бета-каротин, вітаміни А та Е, що належать до жиророзчинних.

Печінку найкраще їсти із салатами зі свіжих овочів: капусти, помідорів та огірків. Оскільки печінка має в собі залізо, а вітамін С, що міститься в овочах, допомагає найкраще його засвоїти.

Всі продукти, які містять багато клітковини, наприклад, бобові, краще запивати великою кількістю рідини.

Жирну рибу чи іншу жирну їжу потрібно поєднувати з кислими продуктами та зеленню. Наприклад, рибу слід заправляти лимонним соком, а м’ясо - кетчупом чи кислим ягідним соусом, додаючи до страв крес-салати та зелень. Оскільки таке поєднання буде сприяти кращому перетравленню жирної важкої їжі.

М’ясо необхідно їсти з великою кількістю овочів та зелені, бо клітковина, що міститься в рослинній їжі, допомагає швидше засвоювати м’ясні продукти.

Продукти, які не можна поєднувати

Вчені зібрали список тих продуктів, які погано засвоюються організмом, якщо їх їсти разом.

Не можна поєднувати м’ясо, бобові, печінку, гречку, вівсянку з молочними продуктами: сиром, молоком, вершками, сметаною. Оскільки перші мають залізо, а молочні продукти – кальцій, який перешкоджає його засвоєнню.

Тим, хто має захворювання травної системи, краще відмовитися від поєднання таких продуктів: кефіру та фруктів; капусти та бобових; молока і нешліфованої крупи.

Варто обережно ставитися до поєднання продуктів, які важко перетравлюються, тому не слід вживати разом м’ясо, бобові, нешліфований рис.

Читайте також:

Якщо щодня пити молоко: що буде з нашим організмом

Як позбутися неприємного запаху тіла: корисні поради

Артроз: причини, симптоми, лікування і профілактика