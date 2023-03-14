Щоб не отруїтися: прості поради, як правильно зберігати ліки дома

Дуже важливо виконувати всі рекомендації зі зберігання. В цьому разі лікувальні властивості медикаментів будуть залишатися протягом всього терміну їх придатності. Якщо не звертати уваги на правила зберігання ліків, можна отримати алергічну реакцію або навіть отруїтися. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Фахівці попереджають, що правила зберігання ліків є дуже важливими, адже, якщо їх не дотримуватися, то можна значно зменшити термін придатності деяких медикаментів, а також отруїтися під час їх приймання.

Тепловий режим

Всю інформацію про температурний режим, який підходить тим чи іншим медикаментам, можна знайти в інструкції:

відсутність позначки чи кімнатна температура — ліки краще зберігати за температури від +15 до +25 градусів;

в прохолодному місці — температура повинна бути від +8 до +15 градусів.

Ще виробники вказують іншу важливу інформацію. Наприклад, рекомендація зберігати ліки в темному місці означає, що медикаменти потрібно захистити від попадання прямих сонячних променів. Сухе місце — зберігайте таблетки у приміщенні з відносною вологістю до 60%.

Зазвичай більшість ліків потрібно зберігати в сухому, темному приміщенні за кімнатної температури і подалі від нагрівальних або опалювальних приладів.

Основні правила зберігання ліків

Найкраще всі медикаменти тримати в одному місці, подалі від дітей. Рекомендовано використовувати коробки, спеціальні контейнери або медичні сумки. Краще не діставати ліки з бластерів або упаковок. Обов'язково зберігайте інструкцію до закінчення терміну придатності.

Якщо вам потрібно відрізати частину бластера, відсипати таблетки чи викинути упаковку, щоб взяти з собою ліки в дорогу, постарайтесь вказати дату випуску, назву та термін придатності.

Всі рідкі чи порошкоподібні ліки у флаконах рекомендовано зберігати в щільно закритих ємностях. Зверніть увагу, що деякі препарати можуть випаровуватися, поглинати або навпаки виділяти речовини, вступати в реакцію з повітрям. Як тільки відкрили флакон, краще записати дату на упаковці. Так ви вбережете себе від зіпсованих медикаментів.

Зверніть увагу, що шприци, перев'язувальні матеріали та бинти також мають термін придатності. Наприклад, з часом упаковка може втратити герметичність і вироби стануть нестерильними.

Де в будинку найкраще зберігати ліки

Оптимальними схованками для ліків (де дотримані критерії сухого, темного і прохолодного місця) можна назвати спальня кімната, вітальня, комора, передпокій. А ось в ванній кімнаті чи кухні краще медикаменти не зберігати. Все через високу вологість повітря і часті перепади температур, які не підходять для більшості ліків.

Незалежно від того, чи в вашій сім'ї є діти або домашні улюбленці, чи немає, ліки краще зберігати якнайвище. Місце повинно бути недоступним для малечі або тварин. Адже вони завжди можуть прийти в гості.

Час від часу також передивляйтеся ліки і відразу викидайте зіпсовані чи ті, у яких вийшов термін придатності.

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