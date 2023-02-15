Щоб не захворіти: як часто потрібно змінювати домашні капці

Як часто потрібно змінювати і прати домашні капці, щоб вберегти себе від грибка та інших хвороб стопи — читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Про те, що носити домашні капці довгий період часу, я знала давно. Але якось задумалася над тим, скільки саме можна це робити без шкоди для здоров'я. Виявляється тут все залежить від матеріалу."

Використання ненатуральних матеріалів та погана вентиляція призводять до того, що у людини, яка довгий час носить домашні капці, можуть з'являтися грибок стоп та нігтів. Тому вибирати цю річ необхідно відповідально. Наприклад, капці з натуральної тканини чи шкіри, а також з відкритим носочком будуть слугувати довше. Їм не потрібен особливий догляд.

А ось капці з інших матеріалів, наприклад, зі штучного хутра чи тканин, доведеться частіше прати, щоб вберегтися від хвороб стоп та нігтів. Також такі матеріали швидше зношуються і втрачають свій зовнішній вигляд.

Як часто потрібно змінювати домашні капці

Лікарі в цьому категоричні: щотижня потрібно дезинфікувати домашні капці, обробляючи їх спеціальними розчинами. Також можна використовувати прання з содою.

Повністю змінювати домашні капці з натуральних матеріалів рекомендується раз в квартал. Тобто не менше чотирьох разів на рік.

Як часто потрібно прати домашні капці

За капцями також необхідно правильно доглядати. Зокрема, існують певні правила їхнього прання:

насамперед домашні капці обробляються мийним розчином вручну, а потім відправляються до пральної машинки;

мити капці краще в спеціальному мішечку або наволочці;

виставляйте правильну температуру прання — не вище 30-40 градусів;

обирайте режим "Ручне прання";

вимкніть функцію віджимання;

прополоскати капці краще двічі.

Чому старі домашні капці краще викинути

Крім того, що така річ може стати причиною появи грибка на стопах чи нігтях, існує також ще одне пояснення, яке відповідає на запитання: чи можна викидати старі домашні капці. Наші предки здавна вірили, що вони притягують неприємності і хвороби.

Також існувало повір'я, що домашні капці не можна зберігати під ліжком, тому що інакше між подружжям виникне сварка. А розкидані по всій хаті капці притягують біди та мілкі неприємності.

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