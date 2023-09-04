Щоб розум був ясним, а мозок – молодим: чаї, що врятують від деменції

Природні лікарські компоненти чаю з трав допоможуть уникнути невиліковної деменції.
На сьогодні вчені, на жаль, ще не винайшли ліків від хвороби Альцгеймера та інших видів деменції. Окрім того, що ці недуги залишаються невиліковними, вони ще й молодшають. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2050 року кількість людей, які мають такі захворювання, збільшиться в чотири рази. Але процеси згасання активності мозку можна не лише уповільнити, їх взагалі реально уникнути. Медики доводять, що це зовсім не складно. Потрібно лише дотримуватися здорового способу життя: збалансувати раціон і робити фізичні вправи. Також необхідно змінювати меню згідно свого віку. Наприклад, людям після 50 років варто збільшити в своєму раціоні кількість морської риби, меду, горіхів та кисломолочних продуктів. А ще попередити деменцію допомагають трав’яні чаї, які саме – читайте далі.
Які чаї потрібно пити, щоб не захворіти на деменцію
Вікові зміни пов’язані з перебудовою роботи організму та уповільненням обміну речовин. Стимулювати метаболізм на рівні клітин допомагають природні засоби, які уповільнюють процеси старіння. А різноманітні трави, що мають лікувальні властивості, дуже допоможуть у профілактиці вікових хвороб центральної нервової системи. Лікарі рекомендують пити ромашковий, м’ятний та шипшиновий чай, але по черзі, не змішуючи.
- Чай з ромашки. Ця рослина містить багато антиоксидантів, тому вона уповільнює процеси старіння нервових клітин.
- Чай із шипшини. Шипшина стимулює активність мозку та зміцнює нейронні зв’язки, тому такий напій покращить розумову діяльність.
- М'ятний чай. Чай із м’яти краще пити на ніч, він заспокоїть та попередить появу патологічного скупчення білків, що прискорюють старіння мозку.
Читайте також:
Подовжити своє життя на десятки років – це реально: лікарі розкрили секрети довголіття