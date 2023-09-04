Щоб розум був ясним, а мозок – молодим: чаї, що врятують від деменції

На сьогодні вчені, на жаль, ще не винайшли ліків від хвороби Альцгеймера та інших видів деменції. Окрім того, що ці недуги залишаються невиліковними, вони ще й молодшають. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2050 року кількість людей, які мають такі захворювання, збільшиться в чотири рази. Але процеси згасання активності мозку можна не лише уповільнити, їх взагалі реально уникнути. Медики доводять, що це зовсім не складно. Потрібно лише дотримуватися здорового способу життя: збалансувати раціон і робити фізичні вправи. Також необхідно змінювати меню згідно свого віку. Наприклад, людям після 50 років варто збільшити в своєму раціоні кількість морської риби, меду, горіхів та кисломолочних продуктів. А ще попередити деменцію допомагають трав’яні чаї, які саме – читайте далі.

Які чаї потрібно пити, щоб не захворіти на деменцію

Вікові зміни пов’язані з перебудовою роботи організму та уповільненням обміну речовин. Стимулювати метаболізм на рівні клітин допомагають природні засоби, які уповільнюють процеси старіння. А різноманітні трави, що мають лікувальні властивості, дуже допоможуть у профілактиці вікових хвороб центральної нервової системи. Лікарі рекомендують пити ромашковий, м’ятний та шипшиновий чай, але по черзі, не змішуючи.

Чай з ромашки. Ця рослина містить багато антиоксидантів, тому вона уповільнює процеси старіння нервових клітин.

Ця рослина містить багато антиоксидантів, тому вона уповільнює процеси старіння нервових клітин. Чай із шипшини. Шипшина стимулює активність мозку та зміцнює нейронні зв’язки, тому такий напій покращить розумову діяльність.

Шипшина стимулює активність мозку та зміцнює нейронні зв’язки, тому такий напій покращить розумову діяльність. М'ятний чай. Чай із м’яти краще пити на ніч, він заспокоїть та попередить появу патологічного скупчення білків, що прискорюють старіння мозку.

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