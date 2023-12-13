Як правильно доглядати за волоссям взимку, щоб не ламалося, не жирніло і добре росло

Для того, щоб ваша шевелюра була здоровою та міцною, потрібно дотримуватися кількох простих правил зимовго догляду.

Сухе холодне повітря вкрай негативно впливає на стан нашого волосся, воно стає ламким, тьмяніє і починає випадати. Втім, є кілька дієвих і водночас простих порад, як зберегти здоров’я локонів зимою. Розповідаємо, що потрібно робити, аби волосся залишалося здоровим та сяючим навіть у найлютіші морози.

Чому зимою волоссю потрібен особливий догляд

Часте користування феном. Взимку ми частіше сушимо волосся. Бо в мороз не вийдеш на вулицю з вологими пасмами. Тому від частого сушіння феном наші локони втрачають свій блиск та ламаються.

Взимку ми частіше сушимо волосся. Бо в мороз не вийдеш на вулицю з вологими пасмами. Тому від частого сушіння феном наші локони втрачають свій блиск та ламаються. Шапки та шарфи. Взимку доводиться вдягати головні убори, від чого волосся вмить стає жирним, оскільки пітніє шкіра голови. А ще через тиск шапки судини на голові звужуються, волосяні цибулини отримують менше поживних речовин і волосся починає випадати.

Взимку доводиться вдягати головні убори, від чого волосся вмить стає жирним, оскільки пітніє шкіра голови. А ще через тиск шапки судини на голові звужуються, волосяні цибулини отримують менше поживних речовин і волосся починає випадати. Перепади температури. На вулиці мороз чи волога, а в приміщенні сухо через опалення. Тому волосся знаходиться у постійному стресі і не має можливості адаптуватися до перепаду температури. Через це з’являється лупа або локони швидко стають жирними.

На вулиці мороз чи волога, а в приміщенні сухо через опалення. Тому волосся знаходиться у постійному стресі і не має можливості адаптуватися до перепаду температури. Через це з’являється лупа або локони швидко стають жирними. Нестача вологи. Під шапкою волосся потерпає від сильного тертя, накопичуючи статичну електрику, а волога може цьому перешкоджати. Однак у сухому приміщенні чи в морозному повітрі на вулиці її дуже мало, тому волосся перетворюється на солому, стає сухим та ламким.

Як правильно доглядати за волоссям взимку, щоб зберегти здорову шевелюру

Зимова погода призводить до проблем ламкості, тьмяності та випадіння нашого волосся, тому за ним потрібно правильно доглядати, щоб зберегти його красу.

Мийте голову не дуже часто. Трихологи рекомендують мити волосся 2-3 рази на тиждень. Таким чином воно менше травмуватиметься і не буде сохнути. Якщо ваше волосся схильне до жирності, використовуйте сухі шампуні.

Трихологи рекомендують мити волосся 2-3 рази на тиждень. Таким чином воно менше травмуватиметься і не буде сохнути. Якщо ваше волосся схильне до жирності, використовуйте сухі шампуні. Не мийте голову гарячою водою. Не користуйтеся занадто гарячою водою, бо вона сушить шкіру голови, що стимулює вироблення жиру, який робить пасма ламкими та тьмяними. Під час миття добре намочуйте локони, лише потім наносьте шампунь. Це дасть змогу насити волосяні цибулини вологою.

Не користуйтеся занадто гарячою водою, бо вона сушить шкіру голови, що стимулює вироблення жиру, який робить пасма ламкими та тьмяними. Під час миття добре намочуйте локони, лише потім наносьте шампунь. Це дасть змогу насити волосяні цибулини вологою. Використовуйте маски для волосся. Не забувайте про поживні та зволожуючі маски для волосся, наностьте їх 1-2 рази на тиждень. Цей продукт глибокої дії, тому відновить ваші локони, зробить їх здоровими та сяючими. Також маски запобігають ламкості та випадінню волосся. Якщо ви користуєтеся кондиціонером, то він наноситься після маски.

Не забувайте про поживні та зволожуючі маски для волосся, наностьте їх 1-2 рази на тиждень. Цей продукт глибокої дії, тому відновить ваші локони, зробить їх здоровими та сяючими. Також маски запобігають ламкості та випадінню волосся. Якщо ви користуєтеся кондиціонером, то він наноситься після маски. Старайтеся уникати використання стайлерів. Волосся взимку і так потерпає від сухості та ламкості, а гарячі прилади ще більше його руйнують.

Волосся взимку і так потерпає від сухості та ламкості, а гарячі прилади ще більше його руйнують. Акуратно розчісуйтеся. Розчісування розплутує волосся та масажує шкіру голови. Якщо волосся схильне до ламкості, можна перед розчісуванням нанести на локони кілька крапель живильної олії для пошкоджених локонів. Не варто користуватися такими засобами тим, у кого волосся схильне до жирності.

Розчісування розплутує волосся та масажує шкіру голови. Якщо волосся схильне до ламкості, можна перед розчісуванням нанести на локони кілька крапель живильної олії для пошкоджених локонів. Не варто користуватися такими засобами тим, у кого волосся схильне до жирності. Зволожуйте повітря вдома. Якщо є така можливість, то придбайте зволожувач повітря, щоб ваше волосся не сохло і не ламалося. Так, через увімкнений зволожувач повітря локони можуть стати більш кучерявими, але він дозволяє легше дихати, а волосся та шкіра перестають висихати.

Якщо є така можливість, то придбайте зволожувач повітря, щоб ваше волосся не сохло і не ламалося. Так, через увімкнений зволожувач повітря локони можуть стати більш кучерявими, але він дозволяє легше дихати, а волосся та шкіра перестають висихати. Не нервуйте і добре харчуйтеся. Волосся також випадає від стресу і неправильного харчування. Тому варто уникати занадто жирної, солоної та пересмаженої їжі. Не слід вживати надмірні дози алкоголю. А для росту волосся потрібно вживати продукти, що багаті на білок, цинк, залізо, селен та вітамін D.

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