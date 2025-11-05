Секрет чоловічого здоров’я: вчені з’ясували, як часто треба зустрічатися з друзями

Чоловіча дружба / © pexels.com

Реклама

Проводити час із друзями — це не просто розвага, а науково доведений спосіб підтримки фізичного та психічного здоров’я чоловіків. Дослідження Оксфордського університету показало, скільки разів на тиждень чоловікам необхідно зустрічатися з чотирма найближчими товаришами.

Про це повідомляє Your Tango.

Кілька годин сміху, розмов і спільного відпочинку з друзями допомагають позбутися напруги та відновити енергію. Якщо дослідження показали, що жінкам потрібно мати «дівочі вечори» раз на 22 дні для покращення самопочуття, то для чоловіків регулярне спілкування виявилося ще важливішим.

Реклама

Дослідження Оксфордського університету свідчить, що чоловіки мають частіше зустрічатися з друзями — наприклад, за келихом пива або спільною вечерею. Психолог Робін Данбар, який очолює групу з соціальної та еволюційної нейронауки, з’ясував, наскільки часто чоловіки повинні бачитися зі своїми близькими товаришами.

Науковці дійшли висновку, що чоловіки, які зустрічаються з друзями щонайменше двічі на тиждень, отримують найбільшу користь для здоров’я. Вони рідше страждають від депресії, пов’язаної з фінансовими чи професійними проблемами, і швидше відновлюються після хвороб.

«Близькі зв’язки можна підтримувати різними способами — від командних видів спорту до чоловічих розмов чи просто спільного пива в п’ятницю ввечері. Однак ключ до міцної дружби — це зустрічатися двічі на тиждень і проводити час із чотирма найближчими людьми», — пояснив Данбар.

Дружба позитивно впливає на психічне та фізичне здоров’я

Попри зайнятість, чоловікам варто знаходити час на спільний відпочинок. Регулярне спілкування з друзями підвищує рівень ендорфінів, знижує тривожність, зміцнює імунітет і навіть робить людей добрішими. Водночас більшість чоловіків не зустрічаються з друзями навіть раз на тиждень.

Реклама

Дослідження показало, що лише 40% чоловіків можуть дозволити собі «чоловічий вечір» хоча б раз на тиждень. І хоча до 20% часу вони проводять у спілкуванні онлайн, саме особисті зустрічі мають найбільший вплив на підтримку дружби.

Як з’ясували в опитуванні Campaign for Real Ale (CAMRA), найкращим способом підтримувати дружні зв’язки є спілкування в невеликих пабах. Там чоловіки частіше ведуть живі групові розмови, тоді як у великих барах цей ефект зникає.

Чоловіки дедалі частіше залишаються без близьких друзів

За даними Survey Center on American Life, за останні 30 років чоловіки втратили значно більше дружніх зв’язків, ніж жінки. Якщо раніше понад половина (55%) чоловіків мали щонайменше шість близьких друзів, то нині цей показник знизився удвічі.

Лише 27% чоловіків сьогодні мають шість або більше близьких друзів, а 15% не мають жодного. Це свідчить про серйозну епідемію самотності серед чоловіків, які дедалі частіше відчувають ізоляцію через відсутність емоційної підтримки.

Реклама

Фахівці пояснюють це соціальними стереотипами: від юного віку хлопців привчають, що покладатися на друзів чи говорити про свої почуття — це «не по-чоловічому».

«Ми сприймаємо дружні стосунки як щось жіноче. І якщо це вважається жіночим, то для чоловіків це сприймається як слабкість або недолік, коли вони визнають, що їм потрібні друзі», — пояснила викладачка Стенфордського університету Джуді Ї-Чун Чу.

У результаті чоловіки змушують себе приховувати вразливість, що лише посилює почуття самотності.

Без щирих дружніх зв’язків важко досягти справжнього щастя й стабільності. Тому втрата таких стосунків — це не лише особиста проблема, а й суспільна, яка потребує уваги й переосмислення.

Реклама

До слова, соціальні зв’язки буквально впливають на біологічний вік людини — свідчить дослідження Оксфордського університету. Науковці виявили, що люди з теплими, стабільними стосунками старіють повільніше, їхній «епігенетичний вік» молодший за паспортний, а рівень запалення в організмі (інтерлейкін-6) — нижчий.