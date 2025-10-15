Секрет дієтологів: додайте одну ложку цього в каву, щоб не хотіти їсти 6 годин

Кава / © Pixabay

Реклама

Якщо ви не уявляєте свій ранок без кави і водночас мрієте позбутися нападів голоду до обіду, є просте рішення, яке не вимагає нових дієт. Дієтологи стверджують, що лише одна чайна ложка доступного аптечного засобу, додана до вашого улюбленого напою, здатна пригнічувати апетит майже на шість годин.

Про це пише Radio Club.

Йдеться про клітковину — харчові волокна у вигляді порошку, які можна придбати практично в будь-якій аптеці. Цей простий та доступний засіб може стати вашим головним помічником у боротьбі із зайвими перекусами та контролі ваги.

Реклама

Механізм дії дуже простий. Коли порошок клітковини потрапляє в гарячу рідину, наприклад, каву, він розбухає і перетворюється на легку гелеподібну масу. Цей гель наповнює шлунок, створюючи тривале відчуття ситості. Мозок отримує сигнал: «Я ситий», і бажання щось з’їсти зникає.

Крім того, клітковина уповільнює процес травлення. Завдяки цьому рівень цукру в крові залишається стабільним, без різких стрибків та падінь, які й провокують раптові напади голоду. І все це — без жодної зайвої калорії.

Яку клітковину обрати? Фахівці найчастіше радять псилліум — це порошок з лушпиння насіння подорожника. Він є природним джерелом розчинних волокон, не має власного смаку і запаху, тому ідеально поєднується з кавою, не змінюючи її смакових якостей.

Головне правило. Щоб клітковина працювала правильно і не викликала дискомфорту (наприклад, здуття), дуже важливо пити достатньо води протягом дня. Волога необхідна, щоб волокна могли розбухати та м’яко проходити через травну систему.

Реклама

Кому варто бути обережним

Незважаючи на всю користь, дієтологи попереджають: людям, які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрити, коліти тощо), перед вживанням клітковини варто проконсультуватися зі своїм лікарем.

Нагадаємо, лікарі застерігають від вживання кави натщесерце, оскільки це може нашкодити шлунку та спричинити печію, гастрит чи навіть виразку.

Фахівці радять пити напій лише через 30–60 хвилин після сніданку, а оптимальним часом для цього є період з 9:30 до 11:30 ранку. Водночас експерти не рекомендують вживати каву після 16:00, щоб уникнути перезбудження нервової системи та проблем зі сном.