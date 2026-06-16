Секрет довголіття не в спортзалі: 5 звичок, які насправді продовжують життя

Заняття спортом / © Credits

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Регулярна фізична активність може суттєво впливати не лише на самопочуття, а й на тривалість життя. Наукові дослідження дедалі частіше підтверджують, що навіть помірні навантаження допомагають знизити ризик передчасної смерті та розвитку низки захворювань. Водночас фахівці наголошують: для отримання користі зовсім не обов’язково ставати професійним спортсменом чи проводити години у спортзалі.

Про це повідомило видання Eat This, Not That!

За даними досліджень, рухливий спосіб життя пов’язаний зі здоровішим серцем, кращою пам’яттю і міцнішими кістками. Однією з головних переваг фізичної активності науковці називають саме довголіття. Так, автори одного з досліджень дійшли висновку, що для позитивного впливу на тривалість життя може бути достатньо лише 11 хвилин руху на день. Інша наукова робота показала, що додаткові 10 хвилин ходьби щодня могли б допомогти запобігти понад 111 тисячам смертей на рік.

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Фахівці зазначають, що починати займатися фізичними вправами можна в будь-якому віці. Дослідження, опубліковане в журналі Heart, показало, що 20 хвилин щоденної фізичної активності можуть допомогти людям старшого віку зменшити ризик серцевих захворювань.

Однією з головних порад для підтримання активного способу життя є вибір занять, які приносять задоволення. Експерти наголошують, що тренування не обов’язково мають бути виснажливими. Наукові роботи свідчать, що користь можуть приносити не лише традиційні вправи, а й активне дозвілля. Наприклад, дослідження пов’язують гру в гольф із більшою тривалістю життя. Також позитивний вплив на здоров’я можуть мати заняття, які зазвичай не сприймають як тренування, зокрема садівництво.

Ще один чинник, який дослідники пов’язують із довголіттям — соціальна взаємодія під час фізичної активності. В дослідженні, яке охопило понад 8 тисяч людей протягом понад 20 років, найкращі показники тривалості життя спостерігалися серед тих, хто займався тенісом і бадмінтоном. Крім того, інші наукові роботи показують, що люди частіше дотримуються режиму тренувань, якщо займаються разом із друзями або партнерами.

Фахівці також радять шукати додаткові можливості для руху в повсякденному житті. Згідно з даними Гарвардського університету, приблизно 4400 кроків на день уже можуть значно знизити ризик смертності. Водночас необов’язково проходити всю відстань за один раз. Корисними можуть бути навіть невеликі зміни у звичках: підніматися сходами замість ліфта, більше ходити пішки або частіше виконувати активні побутові справи.

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Окрему увагу дослідники звертають на активність на свіжому повітрі. Перебування під сонячним світлом сприяє виробленню вітаміну D, який відіграє важливу роль у роботі організму. Наукові роботи пов’язують його дефіцит із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, серцевих нападів і передчасної смерті. Саме тому короткі прогулянки надворі можуть приносити додаткову користь.

Водночас експерти застерігають від надмірного тиску на себе через фізичні вправи. Одне з досліджень показало, що люди, які вважали себе менш активними за своїх однолітків, частіше стикалися з ризиком передчасної смерті, навіть якщо насправді займалися спортом достатньо. Тому фахівці рекомендують не порівнювати себе з іншими та зосереджуватися на власному прогресі, поступово формуючи корисні звички.

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