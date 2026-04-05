Вино уповільнює старіння у чоловіків / © Associated Press

Один-два келихи вина на день уповільнюють старіння у чоловіків, але не мають такого «молодильного» ефекту у жінок.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного в університеті LUM у Казамасімі, на півдні Італії, повідомляє The Daily Mail.

Дослідники порівнювали профілі вживання алкоголю з біологічним віком 22 000 осіб. Біологічний вік, що базується на фізіологічному віці клітин, тканин та органів, вважається кращим показником ризику захворювань та смертності, ніж хронологічний вік.

Біологічне старіння було розраховано за допомогою штучного інтелекту через аналіз даних зразків крові чоловіків та жінок на основі 36 маркерів у крові, включаючи гормони, жири та запальні сполуки.

Результати показали, що чоловіки, які випивають близько 200 мл вина на день, були приблизно на 0,4 роки біологічно молодшими за тих, хто не п’є.

Жінки від вина не отримують такого ж «молодильного» ефекту. Медики пояснюють це тим, що чоловіки та жінки по-різному метаболізують алкоголь і мають інший гормональний профіль.

Італійські лікарі кажуть, що вино є основним джерелом поліфенолів, які, як вважається, зменшують запалення, оксидативний стрес і покращують метаболічні функції. Все це пов’язано з уповільненням старіння.

Водночас інші алкогольні напої такого ефекту не мають.

«Помірне споживання вина, але не загальне споживання алкоголю, може сприяти уповільненню біологічного старіння у чоловіків. Такі компоненти, як поліфеноли, є правдоподібним поясненням», — йдеться у висновках цього дослідження, опублікованого в Міжнародному журналі громадського здоров’я.

Нагадаємо, найстаріша жінка світу прожила 117 років, а її біологічний вік виявився значно нижчим. Дослідження показало незвичне поєднання генів, мікробіому та метаболізму.