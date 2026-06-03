Секрет довголіття: вчені назвали ідеальну кількість часу для силових тренувань

Лікарі радять силові тренування двічі на тиждень для зниження ризику смерті / © pixabay.com

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Секрет довголіття криється у регулярному виконанні вправ із обтяженням у поєднанні з помірною аеробною активністю. Масштабне дослідження показало, що навіть нетривалі заняття з гантелями або еспандерами здатні суттєво захистити організм від найпоширеніших смертельних недугів.

Про це пише Daily Mail.

Результати тривалого спостереження

Науковці з Гарвардського університету протягом тридцяти років уважно стежили за станом здоров’я понад 147 тисяч жителів Сполучених Штатів Америки. Учасники експерименту кожні два роки звітували про кількість часу, який вони приділяли силовим вправам та аеробним навантаженням. Аналіз цих даних дозволив експертам виявити чітку закономірність між рівнем фізичної активності та загальною тривалістю життя.

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Згідно з опублікованими у Британському журналі спортивної медицини результатами, люди, які присвячували силовим тренуванням до двох годин на тиждень, мали на 13 відсотків нижчий ризик смерті з будь-якої причини. Цей показник зростав до 19 відсотків, коли розглядалася ймовірність померти від серцевих захворювань або інсульту.

Крім того, використання фітнес-інструментів знижувало ризик летальних наслідків від неврологічних хвороб на 27 відсотків, однак дослідники з подивом виявили, що перевищення двогодинного ліміту силових навантажень не приносило організму жодної додаткової користі.

Важливість комбінованих навантажень

Для досягнення максимального ефекту фахівці рекомендують не обмежуватися лише підняттям ваги, а обов’язково поєднувати його з кардіотренуваннями, такими як швидка ходьба, плавання чи біг. Найнижчі показники передчасної смертності спостерігалися саме серед тих учасників, які мали високий рівень як аеробної активності, так і силових тренувань — у найбільш активних людей ризики падали аж на 58 відсотків. Актуальні медичні настанови також радять дорослим приділяти не менше 150 хвилин на тиждень помірній активності та хоча б два дні на тиждень працювати над усіма основними групами м’язів.

Представники сфери охорони здоров’я наголошують на критичній важливості таких спортивних звичок для всього суспільства. Керівник напрямку стратегічної політики у сфері здоров’я та добробуту організації Sport England Том Бертон підтвердив ефективність цього підходу для населення.

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«Фізична активність, заснована на силових вправах, є потужним інструментом, зокрема для підтримки здорового старіння — вона допомагає запобігти або відстрочити погіршення здоров’я, зберігаючи нашу мобільність та незалежність, а також зменшуючи тиск на перевантажені медичні служби», — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, хоча силові тренування є чудовим способом покращити довголіття шляхом нарощування м’язової маси, щільності кісток та прискорення метаболізму, це не єдиний вид вправ, який нам потрібно робити, щоб старіти здорово. Відомий лікар назвав вправи, обовʼязкові для всіх, кому за 40. Нехтування ними може призвести до падінь, навіть у жінок у гарній фізичній формі.

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