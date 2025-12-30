Секрет молодості: як кава і шоколад впливають на старіння

Кава / © Pixabay

Любителі ранкової кави та темного шоколаду отримали ще один вагомий аргумент на користь своїх звичок. Науковці виявили зв’язок між вживанням продуктів, багатих на теобромін, та сповільненням процесів старіння на клітинному рівні.

Відповідне дослідження було опубліковане в авторитетному науковому журналі Aging.

Команда вчених проаналізувала дані понад 1,5 тисячі учасників із Великої Британії та Німеччини. Головна увага була прикута до теоброміну — алкалоїду, який у великій кількості міститься в какао-бобах, а отже, і в темному шоколаді. Також ця речовина присутня в каві та чаї.

Дослідники порівняли рівень теоброміну в крові учасників з їхніми молекулярними біомаркерами старіння. Результати показали чітку тенденцію: люди з вищою концентрацією цієї речовини мали «молодші» показники ДНК.

Провідна авторка дослідження, професорка Королівського коледжу Лондона Джордана Белл, пояснила механізм дії: «Наші результати свідчать про те, що теобромін може впливати на активність генів. А це сприяє процесам старіння».

Попри оптимістичні висновки, вчені застерігають від надмірного споживання солодощів. Автори роботи наголошують, що встановили лише асоціацію, а не прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Це означає, що наразі неможливо точно сказати, скільки саме чашок кави чи шматочків шоколаду потрібно з’їсти, щоб гарантовано омолодити організм. Крім того, на процес старіння впливає безліч факторів:

Генетика (ДНК).

Спосіб життя та поведінка.

Навколишнє середовище.

Загальна дієта.

Дослідження також має певні обмеження. Показники теоброміну вимірювалися в один конкретний момент, а не протягом тривалого часу. До того ж оцінка старіння за біомаркерами є динамічною.

«Це просто означає, що на цей момент, дивлячись на вашу ДНК, ми оцінюємо, що ви, здається, старієте трохи повільніше або швидше, ніж ми очікували б, виходячи з вашого хронологічного віку», — резюмувала Джордана Белл.

Варто також припустити, що позитивний ефект може давати не лише сам теобромін, а його взаємодія з іншими корисними компонентами шоколаду чи кави, які не були окремо виміряні в рамках цього дослідження.

