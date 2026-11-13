Секрет молодості у вашій тарілці: лікар свій щоденний раціон

Що їсти для збереження молодості: лікар розкрив свій раціон / © Pixabay

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Американський лікар Марк Хайман, якому виповнилося 66 років, стверджує, що почувається на 40 років молодшим. Він переконаний, що харчування відіграє важливу роль у здоровому старінні, тому розповів, які продукти щодня з’являються на його столі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Марк Хайман, відомий своєю роботою у сфері функціональної медицини, радить звертати увагу не лише на калорійність їжі, а й на її поживну цінність. На його думку, правильно підібрані продукти можуть позитивно впливати на обмін речовин та загальний стан організму.

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«Те, що ви їсте, схоже на код: воно сигналізує вашому тілу про необхідність активації генів здоров’я або хвороби», — пояснив лікар.

Що їсть 66-річний лікар протягом дня

Сніданок. Свій ранок Хайман починає з яєчні з трьох яєць, до якої додає помідор, цибулю, шпинат та авокадо. Готує страву на оливковій олії. Також він п’є зелений смузі з огірка, селери, шпинату, петрушки, коріандру, лимона та авокадо. За словами лікаря, такий сніданок допомагає отримати білки, клітковину, корисні жири та рослинні поживні речовини.

Обід. Замість звичайних бутербродів лікар обирає великий салат зі стейком. До нього входять болгарський перець, кабачки, редиска, гриби, помідори чері, рукола, цибуля, авокадо та насіння конопель. Заправляє страву олією авокадо. Хайман наголошує, що жири допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни, зокрема A, D, E та K.

Полуденок. Улюблений перекус лікаря — домашній кабачковий хліб із розмарином. Для його приготування він використовує мигдалеве та кокосове борошно, яйця, оливкову олію, волоські горіхи, гарбузове насіння та трохи меду або кленового сиропу. На думку Хаймана, розмарин може бути корисним для пам’яті, оливкова олія — для серця, а кабачки забезпечують організм клітковиною. Водночас переконливих доказів того, що вживання розмарину покращує пам’ять, поки недостатньо.

Вечеря. Увечері лікар готує курку з кіноа, морквою, часником, імбиром, куркумою та лаймом. Така страва містить білок, клітковину, бета-каротин і вітамін С. Особливу увагу Хайман приділяє куркумі та імбиру, які містять сполуки з потенційними протизапальними властивостями.

Десерт. Попри ретельний підхід до харчування, лікар не відмовляється від солодкого. Після вечері він дозволяє собі темний шоколад, багатий на поліфеноли какао. Хайман пояснює, що вживає його після основної страви, оскільки поєднання цукру з білками, жирами та клітковиною може сповільнювати його засвоєння.

Як харчування впливає на здорове старіння

Дослідження пов’язують раціон, багатий на рослинні продукти, цільнозернові вироби, горіхи та корисні жири, з кращим здоров’ям серцево-судинної системи та обміном речовин.

Водночас меню Марка Хаймана відображає його особисті харчові вподобання, а не є універсальним рецептом довголіття. Основні принципи його раціону — різноманітність продуктів, мінімально оброблені інгредієнти та збалансоване харчування — відповідають загальним рекомендаціям щодо здорового харчування.

Нагадаємо, високий холестерин та артеріальний тиск підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Раніше дієтологи розповіли про три осінні продукти, які містять корисні для серця речовини та добре поєднуються в одній страві.

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