Секрет здорового серця на тарілці: які овочі радять обирати кардіологи

Серце / © unsplash.com

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Овочі залишаються одним із ключових продуктів для підтримки здоров’я серця, однак кардіологи наголошують: найбільшу користь приносить не окремий овоч, а регулярне та різноманітне їх споживання. Такої думки дотримуються директор Інституту «Їжа — це медицина» Даріуш Мозаффарян та інтервенційний кардіолог Діпак Вівек.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами експертів, деякі овочі особливо часто потрапляють до рекомендацій через вміст речовин, пов’язаних із нормальним артеріальним тиском, здоровим кровообігом і контролем рівня холестерину.

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Одне з перших місць у цьому списку посідає листова зелень. Шпинат, капуста кале та інші подібні овочі містять нітрати, магній, калій і вітамін К. Саме нітрати, пояснюють фахівці, допомагають організму виробляти оксид азоту — сполуку, яка сприяє розширенню судин і покращенню їхньої роботи. Крім того, зелень є джерелом клітковини та антиоксидантів, а шпинат, зокрема, містить розчинну клітковину.

До корисних для серця продуктів кардіологи також зараховують буряк. Його цінують за високий вміст нітратів і антиоксидантів, які пов’язують із покращенням кровотоку та підтримкою нормального артеріального тиску.

Серед рекомендованих овочів є й помідори. Вони вирізняються вмістом лікопіну — антиоксиданту, що допомагає зменшувати оксидативний стрес. Експерти звертають увагу, що після термічної обробки організм може ефективніше засвоювати цю речовину.

У переліку також опинилися броколі та брюссельська капуста. Ці хрестоцвіті овочі містять клітковину, антиоксиданти та рослинні сполуки, які можуть підтримувати здоровий рівень холестерину. Брюссельська капуста, за словами лікарів, додатково містить рослинні стероли.

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Кардіологи радять не оминати й інші яскраві овочі. Перець, баклажани, кабачки, огірки, а також оливки та авокадо містять клітковину, антиоксиданти та інші рослинні сполуки, що підтримують серцево-судинну систему.

Фахівці зазначають, що найбільше значення для здоров’я серця мають нітрати, клітковина, калій, магній, антиоксиданти та поліфеноли. Також овочі можуть позитивно впливати на кишковий мікробіом, який пов’язують зі зниженням запальних процесів в організмі.

Щодо способу приготування, то експерти не віддають перевагу лише сирим або лише вареним овочам. Одні корисні речовини краще зберігаються без термічної обробки, інші — навпаки, стають доступнішими після приготування. Тому головною рекомендацією залишається проста звичка регулярно додавати овочі до щоденного меню.

Нагадаємо, високий рівень холестерину є головною загрозою для серця, проте правильний раціон може мінімізувати ці ризики. Раніше ми повідомляли про чотири доступні продукти, які захистять серце та судини.

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