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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
263
Час на прочитання
1 хв

Секрет здорових ніг: хірургиня розповіла, як обрати ідеальне взуття

Варто обирати не надто плоску підошву, а підбори краще носити 2-6 см зі зручним підйомом.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Взуття на підборах

Взуття на підборах / © Associated Press

Надто плоска підошва на рівні з високими підборами — дає навантаження на ноги. Це призводить до появи набряків та значного дискомфорту.

Про це розповіла, судинна хірургиня Наталія Семененко в етері «КИЇВ24».

«Варто обирати не надто плоску підошву, а підбори краще носити 2-6 см зі зручним підйомом», — додає вона.

Якщо ж говорити про варикоз, то, за словами хірургині, люди з надлишковою вагою більше в групі ризику. Оскільки, йде значне навантаження на ноги. Але це не показник, адже худорляві люди з зони ризику не зникають.

Раніше ми писали про те, як уникнути болей в ногах.

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