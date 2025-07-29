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Секрет здорових ніг: хірургиня розповіла, як обрати ідеальне взуття
Варто обирати не надто плоску підошву, а підбори краще носити 2-6 см зі зручним підйомом.
Надто плоска підошва на рівні з високими підборами — дає навантаження на ноги. Це призводить до появи набряків та значного дискомфорту.
Про це розповіла, судинна хірургиня Наталія Семененко в етері «КИЇВ24».
«Варто обирати не надто плоску підошву, а підбори краще носити 2-6 см зі зручним підйомом», — додає вона.
Якщо ж говорити про варикоз, то, за словами хірургині, люди з надлишковою вагою більше в групі ризику. Оскільки, йде значне навантаження на ноги. Але це не показник, адже худорляві люди з зони ризику не зникають.
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