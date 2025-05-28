Секрети довголіття: як деякі люди доживають до 100 років і довше

Старіння людини не завжди має бути пов'язане з хворобами та втратою якості життя / ШІ Gemini

Реклама

Людське старіння — це складний процес, на який впливають генетика, спосіб життя та навколишнє середовище. Водночас деяким людям вдається уникнути або відтермінувати поширені проблеми зі здоров’ям, доживаючи до поважного віку — понад 100 років. Дослідження показують, що за цим стоять захисні варіанти генів, дієта, багата на свіжі продукти, та стабільна фізична активність.

Про це пише Earth з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Frontiers of Medicine.

Генетика та біологічні фактори

Одним із ключових аспектів здорового старіння є генетика. Дослідники виявили, що деякі генні варіанти, як-от APOE e2, можуть відігравати захисну роль та сприяти довголіттю. Крім того, важливу роль відіграє здоровий мікробіом кишківника та метилювання ДНК. Збалансований мікробіом допомагає підтримувати загальний стан здоров’я, а правильне метилювання ДНК пов’язане з процесами старіння на клітинному рівні.

Реклама

Цікаво, що жінки, як правило, живуть довше, тоді як чоловіки, які досягають похилого віку, часто мають менше хронічних захворювань. Це вказує на відмінності у процесах старіння між статями.

Спосіб життя: дієта, рух та ментальне здоров’я

Окрім генетики, значний внесок у здорове старіння робить спосіб життя. Дієти, багаті на фрукти та овочі, сприяють кращому здоров’ю в похилому віці, забезпечуючи організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Регулярна, помірна фізична активність також є важливим фактором. Вона підтримує серцево-судинну систему, м’язи та загальний метаболізм, а також допомагає організму залишатися функціональним протягом багатьох років.

Крім фізичного здоров’я, важливу роль відіграють управління стресом та якісний сон. Ці фактори мають значний вплив на роботу імунної системи та загальний стан організму, що сприяє довголіттю.

Реклама

Імунна система та дослідження

Дослідження показують, що люди, які дожили до ста років часто мають активну імунну систему, яка ефективно бореться з інфекціями. Це дозволяє їм уникати багатьох захворювань, які є поширеними у людей похилого віку.

Наразі вчені активно вивчають способи сприяння здоровому старінню через покращення метаболічної та імунної функцій. Ці дослідження відкривають нові перспективи для розробки стратегій, що дозволять більшій кількості людей не просто доживати до глибокої старості, а й зберігати високу якість життя.

Нагадаємо, для довгого та повноцінного життя важливо правильно харчуватися. Доказом цього можуть слугувати японські довгожителі, які їдять щодня ці 8 продуктів.