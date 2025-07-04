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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
98
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3 хв

Секрети сяйливого погляду: що варто знати про темні кола під очима

Можна подумати, що повноцінний нічний сон легко розв’яже проблему темних кіл під очима, але ці стійкі плями на обличчі можуть з’являтися з різних причин, і позбутися їх не так просто.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Догляд за шкірою під очима

Експерти назвали засоби, які допомагають зменшити темні кола під очима

Темні кола під очима є «абсолютно нормальним явищем» в умовах насиченого та метушливого сучасного життя. Лікар-дерматолог Соня Хорана попереджає, що у багатьох випадках повністю позбутися цих плям неможливо, але, на щастя, існує багато способів, як домашніх, так і професійних, щоб зменшити їх та запобігти погіршенню стану шкіри.

Про це пише Daily Mail.

Причини появи темних кіл під очима

У багатьох людей ділянки шкіри навколо очей виглядають темнішими в порівнянні з рештою шкіри обличчя. За словами доктора Хорани, на це впливає кілька факторів, зокрема генетика, старіння та втома. Поширеною є думка, що темні кола з’являються лише через недосип, але часто навіть повноцінний 8-годинний сон не дає бажаного ефекту.

Основні причини появи темних кіл під очима:

  • Спосіб життя: Безсонні ночі, тривалий час перед екраном, куріння та надмірне споживання алкоголю, у поєднанні з тонкою та ніжною шкірою навколо очей, можуть спричинити появу темних кіл.

  • Алергія: Постійне тертя очей через подразнення від сезонної алергії або інших проблем з очима може посилити пігментацію. Якщо лікар підтвердить діагноз, вирішити проблему допоможуть антигістамінні препарати.

  • Генетика: Темні кола можуть бути успадкованими. Якщо вони з вами все життя, і ваші родичі теж мають подібну проблему, то, ймовірно, це генетична особливість.

  • Чутлива шкіра: Шкіра навколо очей значно тонша та делікатніша за будь-яку іншу ділянку тіла. Поверхневі судини легше просвічують крізь напівпрозору шкіру, що посилює ефект темних тіней.

  • Колір шкіри: Люди з темнішою шкірою більш схильні до гіперпігментації під очима через високий вміст меланіну у шкірі. Разом із впливом сонця, це може зробити шкіру ще темнішою.

  • Старіння: Природне старіння є значним чинником, оскільки провисання, зневоднення шкіри та втрата об’єму обличчя призводять до появи темних кіл.

Як позбутися темних кіл: домашні та професійні методи

Домашній догляд:

  • Використовуйте крем для очей: Шукайте освітлюючі засоби з ретиноїдами, вітаміном С, койєвою кислотою, екстрактом кореня солодки, ніацинамідом та азелаїновою кислотою. Кофеїн у кремах допоможе зменшити набряклість.

  • Спіть 8 годин: Повноцінний сон необхідний для підтримки колагену та регенерації клітин.

  • Завжди використовуйте засобі із захистом від ультрафіолету: Сонячне світло посилює пігментацію, тому захист делікатної шкіри навколо очей є вкрай важливим.

  • Дотримуйтесь здорової дієти: Поживна дієта з фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, нежирним білком та корисними жирами позитивно вплине на шкіру в цілому.

  • М’яко знімайте макіяж: Уникайте тертя очей. Використовуйте ніжний засіб для очищення, теплу воду та відмовтеся від жорстких серветок.

  • Використовуйте холодний компрес: Холод звужує розширені кровоносні судини. Можна застосовувати кріосфери, крижані ролики або охолоджені ложки. Компрес із холодного чаю діє аналогічно.

Професійні процедури:

Якщо темні кола спричинені медичними станами, старінням або структурою обличчя, їх складніше лікувати, і креми тут малоефективні. Однак у клініці доступні такі процедури:

  • Лазерні процедури: Допомагають зменшити надлишок меланіну, що викликає пігментацію, та стимулювати вироблення колагену.

  • Хімічні пілінги: Для гіперпігментації рекомендуються м’які пілінги з мигдалевою, гліколевою та молочною кислотами. Їх можна поєднувати з мікроголками для посилення ефекту.

  • Дермальні філери: Ін’єкції, такі як сльозові дермальні філери, заповнюють порожнисті ділянки навколо очей, що спричиняють тіні, надаючи свіжішого вигляду. Процедура підходить не всім, і робити її повинен лише досвідчений фахівець.

  • Нетрадиційні дермальні філери: Полінуклеотиди та сунекос стимулюють вироблення колагену, потовщуючи дерму та зменшуючи темні кола. Результати такої процедури проявляються поступово.

  • Блефаропластика: Якщо темні кола поєднуються з навислими повіками або мішками під очима, розгляньте можливість косметичної хірургічної процедури — блефаропластики.

Нагадаємо, шия — одна з перших зон, де помітні ознаки старіння: зморшки та дряблість. Це пояснюється особливостями шкіри: вона тонка, з малою кількістю сальних залоз та стовбурових клітин, менш стійка до втрати колагену та вологи. На щастя ічнують способи зберегти шкіру цієї делікатної зони молодою, підтягнутою та осяяною.

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