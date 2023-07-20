Серце дитини з важким кульовим пораненням зупинялося кілька разів: у Львові врятували хлопця, якого поранив однокласник

Стан хлопця був настільки важкий, що не дозволяв везти його в операційну. Оперували просто в реанімації.
Львівські хірурги врятувади життя 14-річного Дмитра, який отримав кульове поранення в гостях в однокласника.
Про це повідомили фахівці Першого медичного об'єднання Львова.
"Серце дитини з важким кульовим пораненням зупинялося кілька разів. Коли заледве живого хлопчика доправили до Лікарні Святого Миколая, свої зусилля задля його спасіння об’єднали хірурги та реаніматологи двох лікарень: дитячої і дорослої", - йдеться у повідомлення медиків.
Того дня, коли бів поранений Дмитро, підлітки вирішили роздивитися помпову рушницю батьків і та ненароком вистрілила. Куля влучила прямо в грудну клітку Дмитра. Пробила ділянку від ключиці до верхівки правої легені. Юнак втратив два літри крові.
Стан хлопця був настільки важкий, що не дозволяв везти його в операційну. Тож лікарі ухвалили рішення оперувати просто в реанімації.
Коли загроза життю минула, хлопця перевели у відділення хірургії. Аби видалити з рани мертві тканини та дрібні осколки кулі, юнака ще кілька разів оперували.
"Загалом наші хірурги провели чотири оперативні втручання. Нині Дмитро проходить реабілітацію", - кажуть лікарі.
Дмитро мріє повернутися до спорту. Просто в палату батьки принесли синові футбольний м’яч та форму.
Нагадаємо, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Донором для дитини став хлопець із Польщі.
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