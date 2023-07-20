Серце дитини з важким кульовим пораненням зупинялося кілька разів: у Львові врятували хлопця, якого поранив однокласник

Стан хлопця був настільки важкий, що не дозволяв везти його в операційну. Оперували просто в реанімації.

Львівські хірурги врятувади життя 14-річного Дмитра, який отримав кульове поранення в гостях в однокласника.

Про це повідомили фахівці Першого медичного об'єднання Львова.

"Серце дитини з важким кульовим пораненням зупинялося кілька разів. Коли заледве живого хлопчика доправили до Лікарні Святого Миколая, свої зусилля задля його спасіння об’єднали хірурги та реаніматологи двох лікарень: дитячої і дорослої", - йдеться у повідомлення медиків.

Хлопця врятували львівські лікарі Фото Першого медичного об'єднання Львова

Того дня, коли бів поранений Дмитро, підлітки вирішили роздивитися помпову рушницю батьків і та ненароком вистрілила. Куля влучила прямо в грудну клітку Дмитра. Пробила ділянку від ключиці до верхівки правої легені. Юнак втратив два літри крові.

Стан хлопця був настільки важкий, що не дозволяв везти його в операційну. Тож лікарі ухвалили рішення оперувати просто в реанімації.

Коли загроза життю минула, хлопця перевели у відділення хірургії. Аби видалити з рани мертві тканини та дрібні осколки кулі, юнака ще кілька разів оперували.

"Загалом наші хірурги провели чотири оперативні втручання. Нині Дмитро проходить реабілітацію", - кажуть лікарі.

Дмитро мріє повернутися до спорту. Просто в палату батьки принесли синові футбольний м’яч та форму.

Нагадаємо, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Донором для дитини став хлопець із Польщі.

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