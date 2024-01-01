Серце працюватиме до 100 років, як мотор: людям похилого віку треба їсти ці дві каші

Кардіологи визначили, що гречана і пшоняна каші вкрай корисні для людей похилого віку. Також ці продукти треба їсти тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою. Розповідаємо, чим корисні гречана та пшоняна каші для роботи серця і здоров’я загалом.

Чим корисна гречка для організму людини

Гречку називають царицею круп. Вона екологічно чиста, бо не піддається генній модифікації чи обробці хімікатами. Лікарі рекомендують їсти гречану кашу не менше трьох разів на тиждень, бо її користь для нашого організму неоціненна.

Вона екологічно чиста, бо не піддається генній модифікації чи обробці хімікатами. Лікарі рекомендують їсти гречану кашу не менше трьох разів на тиждень, бо її користь для нашого організму неоціненна. Зміцнює серцево-судинну систему. Гречка містить в собі високу частку заліза, що налагоджує нормальну роботу серця і судин. А рутин – це речовина, що міститься в крупі, знижує ризик патологічних захворювань серця і зміцнює судини. Також гречка допомагає очистити судини та знизити рівень «поганого» холестерину в крові. Цю кашу кардіологи радять їсти тим, хто переніс операцію на серці, людям похилого віку і вагітним жінкам.

Гречка містить в собі високу частку заліза, що налагоджує нормальну роботу серця і судин. А рутин – це речовина, що міститься в крупі, знижує ризик патологічних захворювань серця і зміцнює судини. Також гречка допомагає очистити судини та знизити рівень «поганого» холестерину в крові. Цю кашу кардіологи радять їсти тим, хто переніс операцію на серці, людям похилого віку і вагітним жінкам. Знижує рівень цукру в крові. Так як гречана каша має низький глікемічний індекс, вона здатна сприяти зниженню цукру в крові. Тому її необхідно вживати тим, хто хворіє на діабет ІІ типу.

Так як гречана каша має низький глікемічний індекс, вона здатна сприяти зниженню цукру в крові. Тому її необхідно вживати тим, хто хворіє на діабет ІІ типу. Допомагає схуднути. Каша з гречки вкрай поживна і на сто грамів містить всього 110 ккал. Вона здатна наситити організм і зарядити енергією на досить тривалий проміжок часу. Також гречка має сечогінну властивість, тому сприяє виведенню токсинів з організму.

Каша з гречки вкрай поживна і на сто грамів містить всього 110 ккал. Вона здатна наситити організм і зарядити енергією на досить тривалий проміжок часу. Також гречка має сечогінну властивість, тому сприяє виведенню токсинів з організму. Налагоджує процеси травлення. Каша з гречки корисна для тих, хто має проблеми з кишківником. Крупа містить клітковину та крохмаль, тому здатна лікувати запори й метеоризм. А нікотинова кислота допомагає прискорювати обмін речовин, пришвидшуючи синтез білків, жирів та вуглеводів. Якщо регулярно їсти гречану кашу, то це допоможе протистояти раку кишечника.

Каша з гречки корисна для тих, хто має проблеми з кишківником. Крупа містить клітковину та крохмаль, тому здатна лікувати запори й метеоризм. А нікотинова кислота допомагає прискорювати обмін речовин, пришвидшуючи синтез білків, жирів та вуглеводів. Якщо регулярно їсти гречану кашу, то це допоможе протистояти раку кишечника. Покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Завдяки вмісту цинку, вітамінів групи В та А, гречка має здатність зміцнювати нігті й волосся, робити локони еластичними та блискучими. Також гречка містить кальцій, який покращує міцність зубів і кісток. А рутин забезпечує захисну дію шкіри до УФ-променів. Марганець, антиоксиданти і флавоноїди уповільнюють процеси старіння шкіри, запобігаючи передчасній появі зморшок.

Завдяки вмісту цинку, вітамінів групи В та А, гречка має здатність зміцнювати нігті й волосся, робити локони еластичними та блискучими. Також гречка містить кальцій, який покращує міцність зубів і кісток. А рутин забезпечує захисну дію шкіри до УФ-променів. Марганець, антиоксиданти і флавоноїди уповільнюють процеси старіння шкіри, запобігаючи передчасній появі зморшок. Заспокоює і знімає тривогу. Гречка містить вітамін В12, який заспокійливо діє на нервову систему. Лікарі радять їсти її навіть під час тривожних та депресивних станів, вона здатна нормалізувати роботу нервової системи й покращити сон.

Яка користь пшона для організму людини

Пшоно містить багато поліненасичених жирних кислот, тому уповільнює процеси наростання жирової тканини, нормалізує рівень цукру в крові і покращує стан шкіри. За рахунок високого вмісту вітамінів В, Е, РР, D, амінокислот і клітковини пшоняна каша здатна очищати організм від токсинів і шлаків.

Найголовніші переваги пшоняної каші.

Налагодження роботи серцево-судинної системи завдяки вмісту калію та магнію. Пшоняна каша здатна нормалізувати серцевий ритм і зміцнити судини. Пшоно знижує рівень холестерину в крові і запобігає утворенню бляшок.

Здатна надовго насити організм і зарядити енергією, але має низьку калорійність. Тому зовсім не шкідлива для фігури.

Зміцнює нервову систему, може позбавити депресії, тому часто пшоно називають «продуктом спокою».

Пшоняна каша очищає організм віт токсинів, шлаків і важких металів. Вона буде особливо корисною для тих, хто лікується антибіотиками.

За рахунок вмісту вітамінів групи В пшоняна каша покращує пам’ять.

Каша із пшона уповільнює процеси старіння шкіри, позбавляє від почервонінь та висипань.

Пшоно позитивно впливає на міцність кісток, нігтів та волосся.

Добре впливає на відновлення м’язів після втоми та фізичних навантажень.

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