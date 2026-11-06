Серце може бути під загрозою: яка нічна звичка пов’язана з ризиком інсульту та інфаркту

Яка звичка під час сну пов’язана з ризиком інсульту / © Credits

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Нерегулярний режим сну, зокрема звичка пізніше засинати або довше спати у вихідні, може бути пов’язаний із підвищеним ризиком інсульту, інфаркту та серцевої недостатності. Такого висновку дійшли американські науковці, які проаналізували понад мільйон ночей сну.

Про це повідомляє Mirror із посиланням на дослідження, результати якого планують представити на наукових сесіях Американської асоціації серця 2026 року в Чикаго. Робота поки не пройшла незалежного рецензування.

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Як зміна режиму сну впливає на серце

Науковці дослідили дані понад 10 тисяч дорослих, які користувалися пристроями для відстеження сну. Протягом приблизно шести місяців фахівці аналізували тривалість нічного відпочинку, час засинання та пробудження, а також якість і цикли сну.

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З’ясувалося, що коливання часу засинання та пробудження були пов’язані з підвищенням ризику інфаркту, інсульту й серцевої недостатності на 20–23%.

Крім того, зміни тривалості нічного відпочинку на кожні 29 хвилин асоціювалися з підвищенням ризику захворювання серцевого м’яза на 29%, а серцевої недостатності — на 20%.

Дослідники також виявили, що більша кількість завершених циклів сну була пов’язана зі зниженням ризику передсердної аритмії на 28%. Водночас надзвичайно тривалі цикли асоціювалися з підвищенням ризику інфаркту або інсульту на 55%.

Чому важливо лягати спати в один і той самий час

Провідний автор дослідження, нейробіолог Нгуєн Мінь Туан В’єт із Гарвардської медичної школи, пояснив, що люди зазвичай приділяють найбільше уваги восьмигодинному сну, хоча не менш важливо дотримуватися стабільного графіка відпочинку.

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За його словами, порушення режиму часто трапляються у вихідні, коли люди лягають спати пізніше, ніж у будні. Подібні зміни характерні й для тих, хто працює позмінно.

Науковець наголосив, що люди не завжди можуть впливати на якість свого сну, проте регулярний час засинання та пробудження може стати одним зі способів підтримання здоров’я серця і судин.

Середній вік учасників дослідження становив 53 роки. На початку спостереження вони не мали серцевих або метаболічних захворювань. Після шестимісячного відстеження сну за станом їхнього здоров’я спостерігали ще майже чотири роки.

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