Серце не билося два дні: чоловіка дивом повернули до життя

Медики лікарні Чжецзянського університету в Китаї врятували пацієнта, у якого серце фактично не билося понад 40 годин.

Про цей унікальний випадок повідомляє видання Sohu.

40-річний чоловік звернувся до лікарів через утруднене дихання та стиснення в грудях. У лікарні у нього сталася зупинка серця, ймовірно, викликана блискавичним міокардитом — важким запаленням серцевого м’яза, часто пов’язаним з вірусною інфекцією.

При цьому у пацієнта спостерігалася стійка фібриляція шлуночків — небезпечне порушення ритму, при якому серце не може ефективно перекачувати кров. Спроби «завести» серце за допомогою дефібрилятора була безуспішними.

Медики підключили пацієнта до системи екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), яка тимчасово бере на себе функції серця та легень, а також застосували додаткові методи для підтримки кровообігу та запобігання тромбоутворенню.

Після більш ніж 40 годин інтенсивної терапії серце пацієнта почало поступово відновлюватися, а його ритм нормалізувався. Апарат ЕКМО продовжував підтримувати організм ще близько 10 днів. Через приблизно 20 днів пацієнт прийшов до тями і був виписаний без серйозних ускладнень.

Лікарі зазначають, що подібні випадки вкрай рідкісні та вимагають поєднання сучасних медичних технологій, злагодженої роботи фахівців та удачі.

Успішні порятунки пацієнтів після тривалої зупинки серця з використанням ЕКМО були й раніше, проте такі результати залишаються радше винятком.

Нагадаємо, зупинка серця не завжди відбувається без попередження. Дослідження показують, що у пацієнтів за кілька годин або днів до цього з’являються симптоми, які можуть сигналізувати про небезпеку.