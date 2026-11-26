Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності в усьому світі / © Фото з відкритих джерел

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Серце раптом почало сильно битися, нерівномірно, потім завмирає. Здається, що зараз станеться щось страшне. Знайомо? Іноді це дійсно може бути порушенням ритму серця. Але досить часто подібні відчуття виникають через різкий викид адреналіну під час тривоги або панічної атаки.

Про це пише egeszsegkalauz.

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У більшості випадків поодинокі перебої не загрожують життю, зазначають лікарі

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Можливі причини «завмирання серця»

Зовнішні та побутові чинники: сильний стрес, тривога, недосип, перевтома, надлишок кофеїну, алкоголю чи нікотину, зневоднення або зміна погоди.

Порушення ритму та провідності: екстрасистолія, брадикардія (уповільнений пульс), блокади провідної системи або фібриляція передсердь.

Інші стани та захворювання: проблеми зі щитоподібною залозою, дефіцит калію чи магнію, гормональні зміни, побічна дія ліків або рефлюкс (закид шлункового вмісту), який подразнює блукаючий нерв чи імітує дискомфорт у грудях.

Якщо перебої виникають регулярно, стають частішими або супроводжуються іншими симптомами, варто пройти обстеження.

Раніше ми писали про те, що після важкої втрати чи розриву стосунків людина може відчувати стискання у грудях, нестачу повітря та навіть справжній фізичний біль.

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