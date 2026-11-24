Як розпізнати серцевий напад / © Credits

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Серцевий напад може загрожувати навіть молодим людям, які ведуть активний спосіб життя та не мають очевидних проблем зі здоров’ям. Водночас його симптоми не завжди обмежуються характерним болем у грудях.

Про це розповів лікар Луай Раззук, передає видання LAD Bible.

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За словами фахівця, особливу увагу варто звертати на нетипові симптоми, які люди можуть не пов’язувати з порушеннями роботи серця.

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Серед таких ознак:

тупий біль або різке печіння у верхній частині живота;

біль у спині;

незвична слабкість;

відчуття неспокою;

задишка під час фізичного навантаження.

Лікар наголосив, що нові, стійкі або спричинені фізичним навантаженням симптоми у грудях потребують негайної медичної допомоги. У разі підозри на серцевий напад необхідно викликати швидку, а не їхати до лікарні самостійно.

Згідно з результатами нещодавнього дослідження, від 2011 до 2022 року смертність унаслідок тяжких перших серцевих нападів серед людей віком від 18 до 54 років зросла на 57%.

Що підвищує ризик серцевого нападу в молодому віці

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), імовірність серцевого нападу зростає через куріння, підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину, діабет, надмірну вагу та наявність випадків серцевих нападів у родині.

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Одним із головних чинників ризику Раззук назвав ожиріння. Воно може сприяти підвищенню артеріального тиску, зниженню фізичної активності та розвитку інсулінорезистентності. Це збільшує ймовірність виникнення діабету другого типу, метаболічного синдрому та, зрештою, серцевого нападу.

За словами лікаря, турбота про здоров’я серця у 20, 30 та 40 років має вирішальне значення для стану серцево-судинної системи в майбутньому. Фізична активність у цей період може сприяти довголіттю та зменшенню кількості проблем зі здоров’ям з віком.

Які обстеження варто проходити молодим людям

Навіть якщо людина почувається здоровою та веде активний спосіб життя, це не виключає виникнення проблем із серцем. Саме тому важливо перевіряти артеріальний тиск і здавати аналізи крові.

За словами Раззука, молоді люди часто нехтують профілактичними обстеженнями серцево-судинної системи, через що чинники ризику можуть залишатися непоміченими.

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Фахівець рекомендує обговорити із сімейним лікарем необхідність перевірки рівня холестерину. Аналіз крові на рівень ліпідів уже в перші роки після досягнення 20-річного віку може допомогти своєчасно виявити підвищений рівень холестерину.

Особливо важливим таке обстеження є для людей, у родині яких були випадки серцевих захворювань, або тих, хто має одразу кілька чинників серцево-судинного ризику.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що через неправильний розмір манжети та порушення правил підготовки показники домашнього тонометра можуть суттєво відрізнятися від реального тиску, що здатне призвести до хибних рішень у лікуванні.

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