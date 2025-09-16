Серцевий напад: кардіологи назвали перший симптом, який можна розпізнати самостійно

Серцевий біль / © Associated Press

Кардіологи попереджають: існує лише один головний симптом, що може вказувати на швидке наближення серцевої катастрофи. Йдеться про раптову задишку навіть у стані спокою.

Про це пише РадіоТрек.

Як проявляється небезпечний симптом

Якщо людині раптом стає важко дихати без будь-якого фізичного навантаження, це свідчить про серйозне виснаження серцевого м’яза. Такий стан є ознакою наближення серцевої недостатності, яка може мати критичні наслідки.

Часто задишку супроводжують й інші тривожні прояви:

набряки кінцівок;

постійна втома;

запаморочення.

Однак саме раптова нестача повітря вважається найнебезпечнішим «дзвіночком».

Чому важливо діяти негайно

Медики наголошують: при появі подібних симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря. Ігнорування задишки різко підвищує ризик летального наслідку.

Як знизити ризики серцевих проблем

Кардіологи нагадують, що регулярний контроль стану здоров’я значно зменшує ймовірність критичних ускладнень. Особливо важливо:

перевіряти артеріальний тиск;

стежити за рівнем холестерину та цукру в крові;

проходити планові обстеження у спеціалістів.

Раптова задишка без навантажень — сигнал SOS від вашого серця. Своєчасна реакція може врятувати життя.

