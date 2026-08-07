Серцевий напад: коли погода може зіграти злий жарт та на що звернути увагу

Спека змушує серце працювати на межі можливостей / © unsplash.com

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Коли термометр показує +32 °C і вище, серце починає працювати в аварійному режимі — а для людей із серцево-судинними хворобами така навантаженість може закінчитися інфарктом, аритмією, стрибком тиску чи навіть інсультом.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

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Чому спека підвищує ризик утворення тромбів

Організм рятується від перегріву посиленим потовиділенням — так він охолоджується. Але в цього захисного механізму є ціна: рідини стає менше, кров густішає, і саме це підвищує ймовірність утворення тромбів. Наслідком може стати гострий коронарний синдром, тобто інфаркт, або інсульт.

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Як зневоднення порушує роботу серцевого ритму

Разом із потом організм втрачає не лише воду, а й ключові електроліти — натрій, калій, магній. Саме ці речовини підтримують стабільну електричну активність серця. Коли їхній баланс порушується, зростає ризик появи аритмії, а в тих, хто вже має проблеми з серцевим ритмом, — частішають самі епізоди збоїв.

Чому серце частіше б’ється в спеку

Втрата рідини активує симпатичну нервову систему — ту частину організму, яка відповідає за реакцію «бий або тікай». Серце починає скорочуватися частіше, а отже, потребує більше кисню й ресурсів для роботи. Для людей із хронічними хворобами серця це створює додатковий ризик гіпертонічного кризу, набряку легень, інфаркту чи інсульту.

Скільки води пити в спеку, щоб убезпечити серце

Головне правило — не чекати на відчуття спраги, а пити регулярно, невеликими ковтками протягом дня. Найкраще підходить звичайна чиста вода; солодкі газовані напої та алкоголь краще відкласти до прохолодніших днів.

Які симптоми серцевого нападу не можна ігнорувати в спеку

Тривожні сигнали, на які варто реагувати негайно:

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біль або дискомфорт у грудях

біль у руках, лівому плечі, ліктях

запаморочення, холодний піт, бліда шкіра

у жінок частіше трапляються нетипові симптоми — задишка, нудота, блювання, біль у спині чи щелепі

Як розпізнати перші ознаки інсульту в спекотну погоду

Про можливий інсульт свідчать:

раптова слабкість чи оніміння обличчя або кінцівок, зазвичай з одного боку

сплутана свідомість, проблеми з мовленням чи розумінням мови

раптове порушення зору або двоїння в очах

втрата рівноваги, координації, проблеми з ходою

сильний головний біль

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