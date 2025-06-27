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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
25k
Час на прочитання
1 хв

Це потрібно знати: до яких ділянок тіла найчастіше присмоктуються кліщі

Саме ці ділянки тіла потрібно завжди перевіряти після прогулянки на природі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Куди найчастіше кусають кліщі?

Куди найчастіше кусають кліщі? / © pixabay.com

Кліщі часто присмоктуються за вухами, на шиї і під колінками. Також уважніше придивіться до живота, місця під пахвами, пахвинної ділянки, внутрішньої частини передпліччя.

Варто додати, що кліщі можуть довго шукати місце, тому, якщо оглянути шкіру одразу після прогулянки, їх можна встигнути зняти до того, як вони присмокчуться. Якщо в домі є домашні тварини, вони можуть принести кліщів до оселі на собі. Тому вже від весни краще запасатися спеціальними таблетками і краплями.

Кліщі "полюють" на людей і тварин скрізь. Це може бути поле, висока трава, парк, ліс тощо. Найбільше подобаються їм тінисті ділянки, а часом максимальної активності цих членистоногих є саме травень.

Головні симптоми укусу кліща є:

  • слабкість в м'язах;

  • підвищена температура тіла;

  • сильний головний біль;

  • біль в кінцівках.

Зверніть увагу, що кліщі розповсюджують бореліоз та хворобу Лайма. Вони проявляються почервонінням на місці укусу, появою папули і висипань. Не забувайте, якщо після відпочинку на природі ви знайшли на своєму тілі кліща, у вас піднялася температура або з'явилася слабкість, потрібно одразу звернутися до лікаря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
25k
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