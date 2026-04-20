Сезон кліщів в Україні: як захиститися та що робити в разі укусу
Хоча погода ще примхлива, кількість звернень до лікарів через укуси кліщів уже зростає.
Весняне потепління в Україні традиційно супроводжується пробудженням небезпечних кліщів. Активність цих істот триватиме до пізньої осені, проте травень-червень і вересень-жовтень є найризикованішими періодами.
Про це нагадує МОЗ України.
Всупереч міфам, кліщі не пікірують з дерев. Вони чекають на свою жертву у високій траві або на газонах, тому зустріти їх можна навіть у міському сквері.
Чим небезпечний кліщ
Кліщі є переносниками понад 150 хвороб. В Україні найчастіше фіксують бореліоз (хворобу Лайма), значно рідше — кліщовий енцефаліт. Головне правило: що довше паразит перебуває на тілі, то вища ймовірність інфікування.
5 кроків до безпечної прогулянки
Передусім обирайте світлий однотонний одяг (на ньому краще видно комах) із довгими рукавами. Штани обов’язково заправляйте у шкарпетки. Це не дуже стильно, але безпечно.
Під час прогулянок тримайтеся центру протоптаних стежок, уникаючи високої трави та чагарників.
Використовуйте репеленти. Перевірте, щоб у складі були ефективні компоненти: DEET (ДЕТА), пікаридин, IR3535 або перметрин.
Кліщ не кусає одразу, він може годинами шукати «затишне» місце з тонкою шкірою.
Вдома проведіть ретельний огляд за схемою «знизу-вгору» — від ступень до шкіри голови. Одяг краще одразу випрати, а самим прийняти душ.
Алгоритм дій: якщо кліщ уже вкусив
Фахівці нагадують про категоричну заборону мазати кліща олією, спиртом, лаком для нігтів або припікати його! Це лише змусить паразита швидше впорскувати токсини у вашу кров.
Найкраще звернутися до травмпункту. Якщо ви далеко від цивілізації, скористайтеся спеціальним викручувачем з аптеки або пінцетом. Тягніть вгору рівномірно, без різких рухів.
Обробіть ранку антисептиком, а руки ретельно вимийте.
А ось нести кліща до лабораторії не потрібно — це застаріла практика, яка не дає клінічно значущої інформації для лікування людини.
Медична допомога в разі укусу кліща
Якщо кліщ пробув на тілі понад 36 годин, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем щодо профілактичного прийому антибіотиків проти хвороби Лайма.
2025 року в Україні офіційно зафіксували понад 13,4 тис. звернень через укуси кліщів. Будьте пильними та стежте за самопочуттям (температурою і появою еритеми) протягом трьох тижнів після контакту з паразитом.