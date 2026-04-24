Сезон кліщів: захист та імунітет вашого улюбленця навесні

Реклама

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, в Україні з 2022 року почастішали випадки бореліозу, як серед людей, так і серед тварин. Гуляти з собакою чи котом без захисту може бути ризиковано, адже для інфікування достатньо одного укусу.

Як можна захистити свого улюбленця в пік кліщів — читайте далі.

Покроковий алгоритм, щоб вберегти тварину від кліщів

Почніть із профілактики перед виходом з дому: нанесіть краплі на холку від кліщів (між лопатками) чи одягніть спеціальний нашийник від кліщів. За даними досліджень, ці засоби захисту можуть забезпечувати понад 90–95% ефективності проти кліщів, за умови правильного використання.

Реклама

Після прогулянки ретельно огляньте улюбленця: розчешіть шерсть гребінцем, перевірте вуха, очі, пахви, живіт і між пальцями лап — тут шкіра найтонша, тому кліщі «люблять» ці зони.

Якщо паразит усе ж присмоктався:

обробіть пінцет або спеціальний гачок антисептиком;

захопіть ним кліща максимально близько до шкіри;

витягніть повільно і рівно, без різких рухів;

обробіть місце укусу антисептиком.

Якщо частина кліща залишилась у шкірі — краще звернутися до ветеринара.

Стежте за станом улюбленця протягом 3 тижнів: апатія, кульгання, температура можуть сигналізувати про зараження.

Реклама

Без сильного імунітету тварині набагато складніше впоратися з можливими інфекціями. Саме тому не можна нехтувати і внутрішньою підтримкою організму улюбленця.

Весняний авітаміноз — прихована слабкість організму

Після зими собаки та коти часто страждають від дефіциту вітамінів D, E і групи B. Брак сонця та недосконалий раціон знижують імунітет улюбленця на 20–35% (Journal of Veterinary Internal Medicine, 2022). У цей період укуси кліщів можуть стати критичними, адже ослаблений організм повільніше нейтралізує борелії чи анаплазми, що призводить до хронічних запалень.

Поради ветеринара: яким має бути раціон навесні?

Збалансоване та поживне харчування — основа здоров’я та довголіття улюбленця, особливо в сезон активності кліщів. Зміни температур і зростання активності навесні потребують більше ресурсів. Важливо контролювати вагу улюбленця та слідкувати за питним режимом.

У раціоні мають бути:

Реклама

повноцінний білок як основа харчування;

корисні жири Омега-3 та Омега-6 для здорової шкіри та шерсті;

вітаміни групи B, A, E для загального тонусу;

пребіотики та пробіотики для підтримки мікробіому.

Дослідження показують: до 70% імунних реакцій формуються в кишківнику. Збалансований мікробіом допомагає протистояти інфекціям, тому важливо дбати про «чистий» раціон заздалегідь — ще до піку активності кліщів.

Натуральні продукти PRACTIK для тонусу улюбленця

Український виробник PRACTIK пропонує збалансовані корми для собак і котів зі свіжого м'яса у гранулах: індичка, лосось, яловичина, качка та ягня. Кожен з видів корму не містить штучних добавок, збагачений пробіотиками, розмарином як природним консервантом, а в деяких позиціях і спіруліною та куркумою.

Ласощі в асортименті PRACTIK — корисні та функціональні, з натуральним складом, що підходять улюбленцям з чутливим травленням. А суперфуди дають змогу збагатити раціон без перевищення калорійності, зробити смак та аромат їжі привабливішими та подбати про здоров’я улюбленця.

Зовнішні засоби + якісне харчування = максимальний захист

Захист від кліщів не обмежується лише аптечними засобами — він глибший та починає формуватися ще з миски вашого собаки чи кота. Український виробник PRACTIK дбає про здорове харчування та натуральний склад, що забезпечує стійкіший імунітет улюбленців цілорічно. Такий тандем дає змогу зробити кожну прогулянку безпечнішою, а весну — грайливою без обмежень.