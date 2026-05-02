Сезон у розпалі: кому категорично не можна їсти полуницю

Полуниця / © Associated Press

Реклама

Полуниця, безумовно, містить багато потрібних нам вітамінів, мінералів, зокрема — вітамін С, фолієву кислоту і йод, але деяким людям варто від ласощів все ж відмовитися.

Кому не можна споживати полуницю

Полуниця, яка несертифікована як органічна, може містити залишки пестицидів. Дієтологи пропонують людям купувати органічну полуницю, щоб знизити ризик впливу пестицидів. Проте харчова користь від вживання в їжу продуктів, вирощених традиційним способом, набагато перевищує ризик впливу пестицидів.

Бета-адреноблокатори — ліки, які лікарі найчастіше призначають за серцевих захворювань, можуть підвищувати рівень калію в крові. Саме тому людям, які приймають ліки цього типу, краще споживати продукти з високим вмістом калію, як-от полуниця, в помірних кількостях.

Споживання занадто великої кількості калію може бути шкідливим для людей, у яких не повністю функціонують нирки.

Якщо нирки не можуть видалити надлишок калію з крові, це може призвести до гіперкаліємії або високого рівня калію і викликати блювоту, ускладнене дихання і прискорене серцебиття.

Лікарі не радять їсти полуницю на голодний шлунок або одразу після основного приймання їжі, щоб уникнути проблем з травною системою.

Чи можна їсти полуницю маленьким дітям, вагітним і мамам, які годують грудьми

Вагітні можуть вживати полуницю. Для них вона корисна та цілком безпечна.

Також її можуть їсти жінки, які годують грудьми. Адже науково доведено, що під час грудного вигодовування не потрібно дотримуватися специфічних дієт. Головне, аби харчування жінки було збалансованим.

Реклама

Дітям полуницю можна давати від шестимісячного віку.

Новини партнерів