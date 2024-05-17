Шашлик із цього м'яса вважається найсмачнішим і найкориснішим для здоров'я

З настанням тепла більшість українців проводять час на природі. Бо саме навесні-влітку можна гарно відпочити і посмажити м’ясо. Існує багато різноманітних міфів щодо шкоди шашлику, але це не зовсім так, як зазначає дієтолог Стефані Шифф. Смажене м’ясо на відкритому вогні може бути вкрай корисним та поживним. Розповідаємо, яке м’ясо для шашлику вважається найкориснішим, посилаючись на допис видання Northwell Health.

Яке м’ясо найкорисніше для шашлику

Лікарка назвала найкорисніші види м’яса для смачного шашлику, які мають найбільшу поживну цінність. Це індичка та курка, таке м’ясо повинно обов’язково бути у топі списку продуктів для відпочинку на природі.

Варто знати, що м’ясо індички дієтичне і більш пісне, ніж курятина. Щоб приготувати з індички смачний шашлик, дієтологиня рекомендує зняти шкірку з м’яса птиці. А курятину, навпаки, краще смажити зі шкірою, тоді м’ясо біде більш соковитим та поживним, хоча калорій зі шкіркою буде значно більше.

Чи корисний шашлик зі свинини

Як не дивно, але свиняче м’ясо посідає друге місце за користю, бо це вкрай цінне джерело білка, заліза, цинку, вітамінів групи В й амінокислот. Втім, лікар попереджає, що можуть бути деякі ризики, про які необхідно знати тим, хто полюбляє смажити на природі саме свинину.

Згідно даних Американської кардіологічної асоціації, червоне м'ясо має значно більше тваринних жирів, ніж курка й індичка. Тому надмірне вживання продукту може спровокувати підвищення рівня холестерину в крові та збільшити ризики хвороб серця й судин. Як оброблене, так і необроблене м’ясо може стати причиною ішемічної хвороби.

Однак лікарі та вчені не радять повністю виключати червоне м’ясо зі свого раціону. Треба просто обмежити споживання до двох разів на тиждень. Шифф радить для шашлику вибирати вирізку та корейку зі свинини, бо це найпісніші частини.

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