Ще більше білка: топ надзвичайно простих протеїнових перекусів

Кисломолочний сир

Досягти рекомендованої норми білка (0,75 грама на кілограм маси тіла на день) буває непросто. Щоб підтримати рівень енергії, забезпечити ситість між прийманнями їжі, а також сприяти відновленню й синтезу м’язів, нутриціологи обирають перевірені високобілкові перекуси.

Про це пише Health.

Індичка

Нарізана індичка є чудовим джерелом білка й енергії та містить мало жиру. Попри те, що одна скибка має лише близько 17 калорій, високий вміст білка (2,37 грама) допомагає довше залишатися ситим, адже такі продукти повільніше перетравлюються.

Водночас варто споживати її у помірних кількостях — м’ясні нарізки належать до ультраоброблених продуктів, регулярне вживання яких пов’язують із підвищеним ризиком колоректального раку, раку легень, гіпертонії та інших хронічних захворювань.

Грецький йогурт

Натуральний грецький йогурт багатий на білок і є відмінним варіантом перекусу. Такий перекус також допомагає поповнити запаси кальцію, вітаміну B12, селену та інших важливих нутрієнтів.

Для максимальної користі краще обирати варіанти без солодких наповнювачів, адже, наприклад, полуничний йогурт може містити втричі більше цукру, ніж звичайний натуральний.

Боби едамаме

Незрілі соєві боби, варені у воді або приготовані на пару в стручках, є популярною закускою японської кухні.

Вони містять трохи більше жиру, ніж інші перекуси, але це здебільшого корисні ненасичені жири. Едамаме також багаті на білок і клітковину, які уповільнюють травлення та сприяють тривалішому відчуттю ситості.

Кисломолочний сир

Такий сир багатий на білок. У продуктових магазинах доступні як знежирені, так і низькожирні варіанти.

Одна порція містить лише 3 грами вуглеводів і 81 калорію, тому це також гарний вибір для тих, хто дотримується низьковуглеводної або низькокалорійної дієти. Крім того, продукт забезпечує організм кальцієм і вітаміном B12.

Джерки (сушене м’ясо)

Під час сушіння м’ясо втрачає більшу частину вологи, вміст білка на 100 грамів продукту стає дуже високим. Це допомагає швидко втамувати голод і підтримувати м’язову масу.

Джерки з нежирних частин яловичини, курки або індички містять мінімум жиру.

Консервований тунець

Це чудовий білковий перекус, що також є джерелом вітамінів групи B, селену та фосфору. Тунець можна їсти самостійно або вживати разом з хлібцями чи тостами, додати до салату або ж загорнути його у невеликий шматок лаваша.

Важливо: білок — це не лише про м’язи й протеїнові коктейлі. Він відіграє ключову роль у підтриманні ситості після їжі, стабільному рівні енергії, у настрої та регуляції цукру в крові. Білок необхідний для вироблення гормонів, здоров’я шкіри, нормальної роботи імунної системи та навіть якісного сну. Досягти потрібної кількості білка в раціоні можна не обов’язково через спортивне харчування чи складні дієти. Достатньо впроваджувати поживні, насичені білком продукти у щоденне меню природним і комфортним способом.

Раніше ми писали про низку білкових продуктів для схуднення на кожен день. Більше про це дізнайтеся у новині.