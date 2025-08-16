Що відбувається з організмом під час 24-годинного голодування - відео

Голодування / © Pixabay

Під час 24-годинного голодування організм переходить у режим енергозбереження та відновлення. Рівень інсуліну знижується, запускається спалювання жиру та очищення клітин, а вже за добу тіло входить у так званий «глибокий ремонт».

Про це повідомляє Daily Mail.

Нове анімаційне відео показало поетапно, як 24-годинне голодування впливає на організм людини — від зниження рівня інсуліну та спалювання жиру до запуску глибоких процесів клітинного відновлення. Ролик тривалістю 45 секунд набрав майже 150 тисяч переглядів та детально візуалізує, що відбувається в тілі людини протягом доби без їжі. Автори пояснюють, що вже у перші чотири години після відмови від їжі організм припиняє процес травлення, знижується рівень інсуліну, а джерелом енергії стають запаси цукру, які зберігаються в печінці та м’язах.

Інсулін — це гормон, що допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові. Стабільний рівень цукру, як зазначається, сприяє покращенню настрою, більш глибокому сну та підвищенню концентрації.

Через вісім годин після початку голодування рівень цукру в крові знижується настільки, що організм починає використовувати глюкагон — запас глюкози — для отримання енергії.

На 12-й годині запускається так званий «міні-режим кетозу», коли тіло переходить на спалювання жиру як основного джерела палива, а рівень інсуліну зменшується ще більше.

Через 16 годин починається процес автофагії — природного «очищення», коли організм розщеплює та утилізує старі або пошкоджені клітини, замінюючи їх новими.

І, нарешті, після 24 годин, як пояснюють у відео, тіло входить у фазу «глибокого ремонту»: головним джерелом енергії стає жир, знижується рівень запалення, а чутливість до інсуліну значно покращується. Автори ролика жартують, що в цей момент організм «дякує за відпочинок».

У коментарях під відео користувачі ділилися власним досвідом. Один з них зазначив, що практикує одноденне голодування раз на тиждень протягом 10 місяців і майже перестав хворіти. Інший розповів, що після 72-годинного посту відчував «неймовірне полегшення».

Втім, експерти закликають бути обережними. Вони наголошують, що кетоз, який починається приблизно на 12-й годині голодування, супроводжується виробленням печінкою кетонів — жирних кислот, які організм використовує як паливо. У високих концентраціях вони можуть спричинити кетоацидоз — небезпечний стан, коли кров стає надто кислою. Якщо його не лікувати, це може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті.

Дослідження також показують, що надмірна або надто тривала автофагія, яка починається після 16 годин посту, може призвести до загибелі клітин і пошкодження органів.

Прихильники жорстких форм інтервального голодування, зокрема OMAD (один прийом їжі на день), вважають, що це підвищує продуктивність, покращує пам’ять, мислення та допомагає контролювати вагу. Популярною є й дієта 16:8, коли протягом 16 годин не їдять, а їжу вживають у восьмигодинному вікні.

Ще одна відома схема — 5:2, коли два дні на тиждень калорійність обмежують до 500 ккал, а в інші дні харчуються звично. Серед прихильників інтервального голодування — голлівудські зірки та політики.

Водночас недавній масштабний огляд показав, що ефективність інтервального голодування не перевищує звичайну дієту: різниця у результатах виявилася «незначною».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відмова від їжі на 36 годин може призвести до досить значних змін в організмі. Головне, що організм почне спалювати запаси жиру для отримання енергії.