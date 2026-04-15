Попри високий вміст жирів, авокадо може допомагати контролювати артеріальний тиск і підтримувати здоров’я серця. Дієтологиня-кардіологиня пояснила, як цей продукт впливає на організм як одразу після вживання, так і за регулярного споживання.

Про це повідомило видання Parade.

Авокадо, яке ще кілька років тому було символом популярних сніданків і «інстаграмної» їжі, досі залишається одним із найцінніших продуктів за своїм складом. Воно містить низку поживних речовин, зокрема антиоксиданти, клітковину та калій, що відіграють важливу роль у підтримці здоров’я організму.

Водночас через високий вміст жирів цей фрукт часто викликає запитання у тих, хто стежить за рівнем артеріального тиску. Як пояснює дієтологиня-кардіологиня Маргарет Юнкер з UC Davis Health, авокадо належить до продуктів, корисних для серця. Воно містить переважно ненасичені жири та має низький рівень насичених жирів і холестерину.

За її словами, вживання авокадо не призводить до підвищення артеріального тиску одразу після їжі. Навпаки, цей продукт сприяє його стабілізації та допомагає запобігти зростанню показників. Регулярне включення авокадо до раціону також пов’язують із підтримкою здорового рівня тиску в довгостроковій перспективі.

Ключову роль у цьому відіграє склад продукту. Калій допомагає регулювати серцевий ритм і баланс рідини в організмі, клітковина пов’язана зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, а антиоксиданти підтримують загальний стан судин.

Наукові дослідження підтверджують ці висновки. Зокрема, в одному з них за участю жінок встановили: ті, хто споживав щонайменше п’ять порцій авокадо на тиждень, мали на 17% нижчий ризик підвищеного артеріального тиску порівняно з тими, хто рідко вживав цей продукт.

Окрім впливу на серце, авокадо має й інші корисні властивості. Завдяки високому вмісту клітковини воно сприяє здоров’ю кишківника та підтримує баланс корисних бактерій. Це важливо, оскільки стан мікробіому пов’язаний не лише з травленням, а й із імунною системою та загальним самопочуттям.

Також клітковина допомагає контролювати вагу та зменшувати запальні процеси в організмі, що підтверджують сучасні дослідження. Ненасичені жири, якими багате авокадо, пов’язані зі зниженням артеріального тиску та можуть позитивно впливати на когнітивні функції, зокрема пам’ять.

Нагадаємо, навіть збалансований раціон може містити зайві калорії. Дієтологи назвали продукти, які найчастіше призводять до переїдання.