Що буде, якщо не змивати макіяж перед сном: наслідки, про які варто знати

Чим небезпечний сон із макіяжем: дерматологи попереджають про можливі наслідки / © Фото з відкритих джерел

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Відмовитися від вечірнього вмивання після виснажливого дня здається дрібницею. Проте якщо це перетворюється на звичку, шкіра може реагувати висипаннями, почервонінням та підвищеною чутливістю. Особливо уважними до очищення обличчя варто бути людям, які мають акне, екзему або часто стикаються з подразненнями.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Проблема полягає не лише в декоративній косметиці. За день на обличчі накопичуються піт, природні жири, відмерлі клітини та бруд. Якщо до цього додаються залишки тонального крему, пудри й сонцезахисних засобів, можуть створюватися умови для закупорювання пор та появи запалень.

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Як незмитий макіяж впливає на пори та провокує висипання

Одним із найпоширеніших наслідків недостатнього очищення є поява закупорених пор, які можуть мати вигляд чорних цяток або невеликих білуватих горбиків. Вони утворюються, коли шкірне сало змішується з відмерлими клітинами та накопичується у волосяних фолікулах. Якщо людина регулярно залишає косметику на обличчі до ранку, це може посилювати проблему.

Найбільше значення має склад засобів. Зокрема, щільні тональні основи та жирні консилери здатні сприяти закупорюванню пор, особливо в людей, схильних до акне. Причому навіть продукти, які виробники позиціонують як некомедогенні, не гарантують захисту від висипань за умови регулярного сну з макіяжем. На це звертає увагу Американська академія дерматології.

Іноді наслідки помітні не одразу. Спочатку на шкірі можуть з’являтися малопомітні нерівності, а згодом — чорні цятки, білі вугри або запалені прищі. Водночас сам макіяж не обов’язково є причиною акне, оскільки на його розвиток впливають також гормони, спадковість та інші чинники.

Чому косметика може спричиняти акне навіть у людей із непроблемною шкірою

Існує окремий різновид висипань, пов’язаний із використанням косметики, — acne cosmetica. Він може виникнути навіть у людини, яка раніше не мала помітних проблем зі шкірою. Найчастіше такі висипання з’являються на лобі, підборідді та щоках і нагадують дрібні горбики тілесного або білого кольору.

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Особливість косметичного акне полягає в тому, що воно може розвиватися поступово. Від початку використання невідповідного засобу до появи висипань іноді минає кілька тижнів або місяців. Через це встановити зв’язок між косметикою та погіршенням стану обличчя буває непросто.

Якщо висипання все ж виникають, вони можуть мати й довготриваліші наслідки. Після загоєння запалених прищів іноді залишаються червонуваті або темні плями, пов’язані з постзапальними змінами шкіри. За тяжчих форм акне можливе утворення постійних рубців. Імовірність таких наслідків залежить від особливостей шкіри, вираженості запалення та того, чи травмує людина прищі.

Що відбувається зі шкірою, коли косметика залишається на всю ніч

Не всі негативні реакції на макіяж пов’язані з появою прищів. Деякі косметичні засоби містять ароматизатори, пігменти або консерванти, до яких шкіра може бути чутливою. Якщо не видаляти такі продукти перед сном, контакт із потенційними подразниками триває довше, а отже, в окремих випадках зростає ймовірність небажаної реакції.

Вона може проявлятися по-різному: від легкого почервоніння та відчуття стягнутості до свербежу, печіння, лущення чи дрібного висипу. Особливо це стосується людей з екземою або тих, хто раніше вже помічав реакцію на певну косметику. При цьому причиною симптомів не завжди є алергія — подразнювальний контактний дерматит може виникати й без алергічної чутливості до конкретної речовини.

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Ще одна можлива проблема стосується захисного бар’єра шкіри, який допомагає зберігати вологу. Якщо подразнення повторюється, його робота може погіршуватися, через що шкіра стає сухішою та чутливішою. Проте це не означає, що кожна ніч із макіяжем обов’язково призводить до таких змін. Значення мають індивідуальна реакція на косметику та загальні звички догляду.

Чому особливо небезпечно залишати макіяж на очах

Окремої уваги потребують туш, тіні та підводка. Їхні залишки можуть потрапляти на поверхню ока або подразнювати шкіру повік. У деяких людей це посилює прояви сухості очей, спричиняє печіння, сльозотечу та інші неприємні відчуття.

На краях повік розташовані залози, які допомагають підтримувати належний склад слізної плівки. Коли їхня робота порушується, можуть виникати відчуття стороннього тіла в оці або запалення країв повік. Водночас подібні симптоми мають різні причини, тому пояснювати їх винятково використанням косметики неправильно.

Додаткові ризики пов’язані зі станом самих косметичних засобів. Під час використання до туші, тонального крему та інших продуктів можуть потрапляти мікроорганізми зі шкіри, пальців або інструментів для нанесення. Старі чи забруднені засоби здатні підвищувати ризик подразнень та інфекцій. Тому важливо дотримуватися термінів придатності, не користуватися чужою косметикою та регулярно мити пензлі й спонжі.

Чи справді сон із макіяжем прискорює старіння обличчя

Поширене твердження про те, що одна ніч із косметикою може помітно зістарити шкіру, не має належного наукового підтвердження. На появу вікових змін насамперед впливають генетика, вік, сонячне випромінювання, куріння та інші чинники навколишнього середовища.

Проте регулярне нехтування очищенням може опосередковано погіршувати зовнішній вигляд обличчя. Якщо косметика спричиняє сухість або подразнення, дрібні зморшки на зневодненій шкірі можуть ставати помітнішими. Однак це не рівнозначно незворотному утворенню зморшок чи прискореному біологічному старінню.

Натомість для профілактики передчасного старіння значно важливішим є захист від сонячного випромінювання. Регулярне використання сонцезахисних засобів має переконливіші наукові докази ефективності, тоді як делікатне очищення та зволоження допомагають підтримувати здоровий вигляд шкіри.

Як правильно знімати макіяж, щоб не нашкодити шкірі

Для повноцінного вечірнього догляду не обов’язково використовувати багато різних продуктів. Головне — видалити декоративну косметику, сонцезахисний крем і забруднення, які залишилися на обличчі після дня. При цьому засоби для очищення варто добирати відповідно до типу шкіри та її чутливості.

Якщо макіяж стійкий або водостійкий, спочатку можна скористатися міцелярною водою, очищувальним бальзамом чи іншим спеціальним продуктом. Після цього обличчя очищають м’яким засобом і змивають його теплою водою. Такий двоетапний підхід може бути корисним для видалення стійкої косметики, хоча підходить не як обов’язкова процедура для всіх.

Не менш важливо уникати надмірного тертя, агресивних скрабів і занадто частого вмивання. Подібні дії можуть подразнювати шкіру не менше, ніж невідповідна косметика. Після очищення доцільно нанести зволожувальний крем, зокрема й людям із жирною або схильною до акне шкірою.

Що робити, якщо ви забули змити макіяж перед сном

Якщо одного вечора ви заснули, не очистивши обличчя, причин очікувати незворотного пошкодження шкіри немає. Уранці достатньо обережно видалити залишки косметики, скористатися зволожувальним кремом і нанести відповідний сонцезахисний засіб.

Водночас не потрібно компенсувати пропущене очищення сильними відлущувальними продуктами або одночасним застосуванням кількох активних компонентів. Особливо за чутливої шкіри це може лише посилити подразнення. Якщо ж після використання косметики регулярно виникають висипання, свербіж або почервоніння, варто переглянути засоби догляду, а за тривалих симптомів — звернутися до дерматолога.

Загалом для стану шкіри набагато важливіші постійні звички, ніж випадковий пропуск вечірнього вмивання. Регулярне, але дбайливе очищення допомагає зменшувати ймовірність закупорювання пор, розвитку акне та подразнення.

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