Що буде, якщо пити недостатньо води

Вода відіграє вирішальну роль майже в усіх функціях організму / © Credits

Вода необхідна для життя. У багатьох частинах світу рекомендують випивати близько двох літрів води на день для жінок і два з половиною літри на день для чоловіків. Але вчені кажуть, що наші реальні потреби у воді залежать від різних факторів.

Про це пише видання DayliMail.

Недостатня кількість води може призвести до зневоднення, а надмірне споживання також може мати наслідки.

Дослідження, здійснене вченими з Ліверпульського університету Джона Мурса, показало, що люди, які не виконували щоденні норми гідратації, мали значно вищий рівень гормону стресу кортизолу під час стресових ситуацій.

Постійно підвищений рівень кортизолу пов’язують з низкою проблем зі здоров’ям: високий кров’яний тиск, серцеві захворювання, діабет 2 типу, ожиріння, депресія та тривога.

Професор Ніл Волш зі Школи спорту та фізичних вправ LJMU сказав: «Ми знаємо, що люди, які споживають мало рідини щодня та не дотримуються рекомендацій, ймовірно, мають низький рівень гідратації».

У Великій Британії керівники охорони здоров’я радять дорослим випивати від шести до восьми склянок рідини на день, що приблизно становить від 1,5 до двох літрів.

Однак людям, можливо, потрібно пити більше, коли спекотно, якщо вони дуже активні, якщо вони одужують після хвороби, або якщо вони вагітні чи годують грудьми.

Лише на початку цього року аналіз, проведений Британським фондом серця (BHF), виявив зростання смертності серед працездатних людей від серцевих захворювань.

Смертність від серцево-судинних захворювань серед працездатних людей у ​​Великій Британії зросла на 18 відсотків від 2019 року, від 18 693 до 21 975 2023 року, в середньому 420 на тиждень.