Що буде, якщо щодня приймати холодний душ: несподівані результати експерименту

Вчені виявили зв’язок між холодним душем і здоров’ям / © Credits

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Люди, які регулярно приймали холодний душ, рідше пропускали роботу через хворобу та повідомляли про меншу кількість днів із поганим самопочуттям.

Про це пише ScienceAlert із посиланням на дослідження психологині Лени Глазер з Базельського університету у Швейцарії.

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Що показав експеримент із холодним душем

Дослідниця проаналізувала результати трьох рандомізованих контрольованих випробувань, у яких загалом взяли участь 719 людей. Упродовж 12 тижнів вони мали приймати душ настільки холодною водою, наскільки це дозволяли їхні домашні системи водопостачання.

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Учасниками були здорові дорослі віком від 18 до 65 років, які до початку експерименту не мали звички регулярно приймати холодний душ.

Об’єднаний аналіз показав: люди, які регулярно практикували таке загартовування, повідомляли про 31% менше днів відсутності на роботі через хворобу порівняно з контрольною групою. Кількість днів, коли вони почувалися хворими, також була меншою — на 26% порівняно з тими, хто переважно приймав теплий душ.

Дослідники зафіксували й невелике покращення психологічного самопочуття учасників. Вони також повідомляли про позитивні зміни у фізичному стані, проте цей показник не досяг статистичної значущості.

Чи звикли люди до холодної води

На початку експерименту чимало учасників відмовилися від незвичної процедури. Найбільше людей вибуло протягом перших двох тижнів, але згодом кількість тих, хто припиняв участь, зменшилася.

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Серед людей, які дотримувалися умов експерименту щонайменше у 70% випадків, від 77,3% до 90% повідомляли, що приймали холодний душ упродовж відповідного тижня. Показник залежав від конкретного випробування.

«Це свідчить про те, що люди поступово звикають», — зазначила Глазер.

За словами дослідниці, учасники розповідали, що після холодного душу почувалися бадьорішими та свіжішими. Деякі також відчували задоволення від того, що змогли подолати власний дискомфорт.

Чи справді холодний душ зміцнює імунітет

Механізми, які могли б пояснити результати експерименту, дослідники безпосередньо не вивчали. Тому поки не можна стверджувати, що саме холодна вода допомогла учасникам рідше хворіти.

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Водночас попередні наукові роботи вказували на можливий зв’язок між впливом холоду та реакціями імунної системи. Зокрема, дослідження 2024 року виявило посилення окремих сигналів імунної відповіді у людей, які приймали холодний душ. Подібні ефекти спостерігали й під час вивчення занурення у холодну воду.

Однак поки що невідомо, чи можуть ці зміни безпосередньо пояснити меншу кількість днів хвороби. Для цього потрібні додаткові дослідження.

Чому вчені закликають не поспішати з висновками

Результати роботи Лени Глазер поки не пройшли незалежного рецензування. Крім того, значна частина даних про самопочуття ґрунтується на відповідях самих учасників, а під час аналізу дослідники враховували, наскільки регулярно люди насправді приймали холодний душ.

Тому результати не доводять, що така процедура гарантовано захищає від інфекцій або може замінити інші способи профілактики захворювань.

Попри це, автори вважають, що холодний душ може стати простим і доступним способом заохотити людей до невеликих змін у повсякденних звичках. Дослідниця радить тим, хто хоче спробувати таку процедуру, починати поступово й знижувати температуру води з часом.

«Вода не обов’язково має бути однаково холодною щодня. Важливо прислухатися до свого тіла та звертати увагу на самопочуття», — наголосила Глазер.

Холодна вода та її вплив на організм — останні новини

Холодний душ привертає увагу науковців не вперше. В одному з експериментів чоловік протягом трьох місяців щодня приймав крижаний душ, щоб перевірити його вплив на організм. Результати стосувалися не лише фізичного стану, а й психологічного самопочуття — зокрема, змін настрою після холодових процедур.

Вплив температурних процедур на імунну систему досліджують і під час експериментів із сауною. Після 30 хвилин у фінській парній у крові учасників збільшилася кількість кількох типів білих кров’яних тілець, однак ефект виявився короткочасним. Науковці пояснили, як змінюється кількість імунних клітин після теплової процедури з холодним душем.

Водночас різке охолодження не завжди безпечне: крижана вода може спричинити стресову реакцію організму, особливо під час спеки або за наявності певних проблем зі здоров’ям. Тому важливо розрізняти поступове звикання до прохолодної води та раптовий вплив екстремально низької температури.

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