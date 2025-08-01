Що буде, якщо щодня пити дієтичну колу: дослідження показало тривожний результат

Газовані напої / © www.freepik.com/free-photo

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Нове дослідження австралійських науковців показало, що вживання навіть однієї банки дієтичного напою на день — зокрема тих, що містять штучні підсолоджувачі, як-от Diet Coke, Pepsi Max або Zero Sugar Solo — може підвищити ризик розвитку діабету 2 типу на 38%.

Про це повідомило видання NYT.

Цей ризик виявився навіть вищим, ніж у людей, які регулярно вживають класичні солодкі газовані напої з високим вмістом цукру. Для останніх ризик зростає на 23%.

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Дослідження проводили науковці з Університету Монаша, RMIT та Ради з боротьби з раком штату Вікторія. Вони проаналізували дані понад 36 тисяч дорослих австралійців віком від 40 до 69 років за період майже 14 років.

Згідно з опублікованими висновками, зв’язок між регулярним споживанням як солодких, так і дієтичних напоїв та підвищеним ризиком діабету 2 типу залишався суттєвим навіть після врахування ваги, дієти, фізичної активності, рівня освіти та наявності інших захворювань.

Професор Барбора де Куртен, одна з авторок дослідження, зазначила, що результати ставлять під сумнів поширену думку про те, що напої зі штучними підсолоджувачами є безпечнішою альтернативою для людей з підвищеним ризиком діабету.

«Можливо, настав час розширити політичне обговорення не лише щодо оподаткування цукру, а й щодо скорочення споживання населенням усіх шкідливих напоїв, незалежно від того, чи підсолоджені вони цукром, чи синтетичними альтернативами», — зазначила професор де Куртен.

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Інший дослідник, пан Хуссен Кабтімер, додав, що як підсолоджені цукром, так і дієтичні напої мають потенційно шкідливий вплив на обмін речовин, що може прямо впливати на розвиток діабету 2 типу.

Діабет 2 типу — це хронічне захворювання, при якому організм не здатен ефективно використовувати інсулін або не виробляє його у достатній кількості. У результаті підвищується рівень цукру в крові, що може призводити до ураження очей, нирок, нервів і серця.

За даними Diabetes Australia, у країні понад 1,3 млн людей живуть із діагнозом діабет 2 типу. У світі ця цифра сягає понад 500 млн. Зазвичай хвороба розвивається після 45 років, однак останніми роками її дедалі частіше діагностують у молодших людей.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що навіть заняття спортом лише на вихідних можуть зменшити ризик передчасної смерті у людей з діабетом.

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