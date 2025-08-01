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- Здоров’я
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Що буде, якщо щодня пити дієтичну колу: дослідження показало тривожний результат
Улюблена газована без цукру може завдати більше шкоди, ніж здається. Науковці назвали реальні ризики для організму.
Нове дослідження австралійських науковців показало, що вживання навіть однієї банки дієтичного напою на день — зокрема тих, що містять штучні підсолоджувачі, як-от Diet Coke, Pepsi Max або Zero Sugar Solo — може підвищити ризик розвитку діабету 2 типу на 38%.
Про це повідомило видання NYT.
Цей ризик виявився навіть вищим, ніж у людей, які регулярно вживають класичні солодкі газовані напої з високим вмістом цукру. Для останніх ризик зростає на 23%.
Дослідження проводили науковці з Університету Монаша, RMIT та Ради з боротьби з раком штату Вікторія. Вони проаналізували дані понад 36 тисяч дорослих австралійців віком від 40 до 69 років за період майже 14 років.
Згідно з опублікованими висновками, зв’язок між регулярним споживанням як солодких, так і дієтичних напоїв та підвищеним ризиком діабету 2 типу залишався суттєвим навіть після врахування ваги, дієти, фізичної активності, рівня освіти та наявності інших захворювань.
Професор Барбора де Куртен, одна з авторок дослідження, зазначила, що результати ставлять під сумнів поширену думку про те, що напої зі штучними підсолоджувачами є безпечнішою альтернативою для людей з підвищеним ризиком діабету.
«Можливо, настав час розширити політичне обговорення не лише щодо оподаткування цукру, а й щодо скорочення споживання населенням усіх шкідливих напоїв, незалежно від того, чи підсолоджені вони цукром, чи синтетичними альтернативами», — зазначила професор де Куртен.
Інший дослідник, пан Хуссен Кабтімер, додав, що як підсолоджені цукром, так і дієтичні напої мають потенційно шкідливий вплив на обмін речовин, що може прямо впливати на розвиток діабету 2 типу.
Діабет 2 типу — це хронічне захворювання, при якому організм не здатен ефективно використовувати інсулін або не виробляє його у достатній кількості. У результаті підвищується рівень цукру в крові, що може призводити до ураження очей, нирок, нервів і серця.
За даними Diabetes Australia, у країні понад 1,3 млн людей живуть із діагнозом діабет 2 типу. У світі ця цифра сягає понад 500 млн. Зазвичай хвороба розвивається після 45 років, однак останніми роками її дедалі частіше діагностують у молодших людей.
Нагадаємо, нове дослідження показало, що навіть заняття спортом лише на вихідних можуть зменшити ризик передчасної смерті у людей з діабетом.