Що буде, якщо випадково проковтнути кісточку вишні: чи є реальна небезпека

Вишня / © Associated Press

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Майже кожен хоча б раз у житті випадково ковтав кісточку вишні під час літнього перекусу. У багатьох одразу виникає тривога, а в пам’яті зринають дитячі страшилки: від серйозного отруєння до дерева, що нібито може вирости просто в шлунку. Але наскільки виправдані ці страхи і чи дійсно проковтнута кісточка становить загрозу для організму?

Про це пише Egeszsegkalauz.

Як зазначають медики, у більшості випадків причин для паніки немає. Насіння вишні має надзвичайно тверду зовнішню оболонку, яку наша травна система розщепити не здатна. Якщо ви проковтнули кісточку цілою, вона просто пройде через кишковий тракт у незмінному вигляді та виведеться природним шляхом.

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Одне або навіть кілька випадково проковтнутих насінин зазвичай не викликають жодного дискомфорту у здорових дорослих людей. Організм справляється з цим завданням швидко та безболісно.

Міфи та правда про ціанід

Головний страх пов’язаний із тим, що в насінні вишні дійсно містяться природні сполуки, які за певних умов можуть виділяти ціанід. Однак не всі кісточки, які потрапляють до шлунка, є небезпечними.

Загроза виникає виключно тоді, коли людина розжовує, подрібнює кісточку або ковтає їх у величезних кількостях. Руйнування твердої шкаралупи дозволяє токсичним речовинам легко потрапити до травної системи. Якщо ж оболонка не пошкоджена, вона слугує надійним захисним бар’єром.

Хто перебуває в зоні ризику

Лікарі виокремлюють кілька ситуацій, коли варто проявити підвищену обережність:

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Вживання великої кількості кісточок за один раз, що може створити серйозне навантаження на травну систему.

Цілеспрямоване розжовування або подрібнення насіння.

Маленькі діти. Для них небезпеку становлять не лише хімічні сполуки, а й ризик задухи або виникнення кишкової непрохідності, адже їхні дихальні шляхи та травний тракт значно вужчі.

Серйозні ускладнення трапляються вкрай рідко, проте медики радять не ігнорувати тривожні сигнали організму. Негайна допомога потрібна, якщо з’являються такі симптоми:

сильний або наростаючий біль у животі;

постійна блювота;

сильне здуття;

ускладнене випорожнення;

будь-які проблеми з диханням.

Якщо ж ідеться про отруєння ціанідом (через споживання великої кількості розжованих кісточок), симптоми можуть включати головний біль, запаморочення, нудоту, слабкість, сплутаність свідомості та задишку. Такі стани потребують невідкладної госпіталізації.

Варто пам’ятати, що не лише вишні потребують обережності. Кісточки абрикосів, персиків та нектаринів також містять речовини, здатні виділяти ціанід. Лікарі категорично не радять розламувати їх і вживати ядра, попри поширені в інтернеті міфи про їхню «користь».

Особливу увагу слід приділити домашнім улюбленцям. Собаки часто гризуть кісточки, руйнуючи їхню захисну оболонку. Через меншу масу тіла та специфіку травлення тварин, це може швидко призвести до отруєння або кишкової непрохідності. Якщо ви помітили у собаки блювоту, млявість або втрату апетиту після того, як вона з’їла кісточки фруктів — терміново зверніться до ветеринара.

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Нагадаємо, гранат складається із соковитої оболонки та насінин, які становлять близько половини ваги плода і містять антиоксиданти, ненасичені жирні кислоти та пунікову кислоту. Кісточки граната безпечні для вживання, не викликають кишкової непрохідності та, завдяки клітковині, навіть корисні для травлення за умови поміркованості та ретельного пережовування.

До речі, оптимальна щоденна порція становить близько половини плода або пів склянки зерен, проте людям із діабетом через вміст природного цукру перед вживанням варто проконсультуватися з лікарем.

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