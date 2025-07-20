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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Що буде, якщо вживати кофеїн просто під час тренування в спеку – дослідження

Кофеїн під час фізичних навантажень допомагає спортсменам працювати довше і безпечно навіть у 35 градусів спеки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Спорт

Спорт / © iStock

Нові наукові дані свідчать, що вживання кофеїну під час тренування, а не перед ним, може значно покращити витривалість під час інтенсивних фізичних навантажень у жарких умовах, не викликаючи при цьому надмірного дихання або порушень кровотоку в мозку.

Про це пише видання Medicine & Science in Sports & Exercise.

Дослідники з Японії, серед яких Акіра Катагірі, Рікуто Оцука, Такеші Нісіясу та Наото Фудзі, провели експеримент, опублікований у червні 2025 року в престижному журналі Medicine & Science in Sports & Exercise. Їхня робота присвячена вивченню впливу кофеїну, прийнятого під час тренування, на продуктивність і фізіологічні процеси організму у спеку.

Раніше було встановлено, що кофеїн, прийнятий перед початком тренування, покращує витривалість. Але у спекотних умовах цей ефект часто зникає через підвищене навантаження на організм — виникають надмірне нагрівання, прискорене дихання (гіпервентиляція) і зниження кровотоку в мозку (гіпоперфузія), що робить тренування небезпечнішим.

Вчені припустили, що кофеїн, який приймають під час тренування, повільніше потрапляє у кров, що може допомогти уникнути цих небажаних наслідків і продовжити ефективність вправ.

Участь у дослідженні взяли 12 здорових молодих людей (серед них 5 жінок). Вони їздили на велотренажері у приміщенні з температурою 35 °С та вологістю 50%. Спершу 30 хвилин їздили у помірному темпі (55% від максимального споживання кисню), а потім переходили на інтенсивний режим (90% від максимуму) до повного втомлення.

За допомогою подвійного сліпого методу учасники отримували або кофеїн у дозі 5 мг на кілограм ваги тіла, або плацебо приблизно через 5 хвилин після початку вправ.

Що виявили

Концентрація кофеїну в крові поступово зростала протягом тренування у групі, що приймала кофеїн.

Час інтенсивної їзди був значно довшим у групі з кофеїном: 218 секунд проти 165 секунд у плацебо (різниця статистично значуща).

Суб’єктивне відчуття втоми після помірної фази тренування було нижчим у тих, хто приймав кофеїн.

Важливі показники — частота дихання, тиск вуглекислого газу в кінці видиху, швидкість кровотоку в середній мозковій артерії та температура стравоходу — не відрізнялися між групами.

Приймання кофеїну під час фізичного навантаження у спекотних умовах допомагає покращити витривалість у пізніх стадіях тренування, не викликаючи при цьому посиленої гіпервентиляції, порушень мозкового кровообігу чи надмірного підвищення температури тіла. Це відкриває нові можливості для спортсменів, які тренуються в жаркому кліматі, забезпечуючи безпечний спосіб покращення спортивних результатів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили, що кофеїн допомагає клітинам краще чинити опір стресу та довше залишатися здоровими.

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