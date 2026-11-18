Щоденне вживання вівсянки впливає на холестерин, травлення та рівень цукру / © Freepik

Реклама

Вівсяна каша — доступний цільнозерновий продукт, багатий на клітковину. Її основна перевага — бета-глюкан, розчинна клітковина, яка може позитивно впливати на рівень холестерину, травлення та відчуття ситості.

Про це пише видання Martha Stewart із посиланням на дієтологів.

Реклама

Як вівсянка впливає на організм

Підтримує здоров’я серця. Бета-глюкан взаємодіє з жовчними кислотами в кишківнику та сприяє зниженню рівня загального холестерину й ЛПНЩ — так званого поганого холестерину. Це допомагає зменшити один із чинників ризику серцево-судинних захворювань.

Реклама

Покращує травлення. Розчинна клітковина вбирає воду й утворює гелеподібну масу, яка допомагає пом’якшувати випорожнення. Бета-глюкан також діє як пребіотик — живлення для корисних кишкових бактерій.

Допомагає довше не відчувати голоду. Завдяки клітковині вівсянка сприяє тривалішому відчуттю ситості й може зменшувати бажання перекушувати між основними прийомами їжі.

Допомагає контролювати рівень цукру. Бета-глюкан уповільнює всмоктування глюкози, завдяки чому після їди рівень цукру може підвищуватися поступовіше. Однак вівсянка не замінює лікування діабету.

Скільки вівсянки можна їсти щодня

За рекомендацією дієтологині Саманти Снешалл, звичайна порція становить приблизно половину склянки сухих пластівців. Водночас оптимальна кількість залежить від потреб людини та її загального раціону.

Реклама

Найкраще обирати звичайні вівсяні пластівці або різаний овес. Ароматизовані швидкорозчинні суміші часто містять багато доданого цукру. Для смаку до каші можна додавати ягоди, фрукти, горіхи, натуральний йогурт або яйце — так сніданок буде поживнішим.

Кому варто бути обережним

Більшості людей можна їсти вівсянку щодня. Виняток — ті, кому через захворювання травної системи призначили дієту з низьким вмістом клітковини. Їм варто узгодити вживання каші з лікарем.

Також не потрібно різко збільшувати кількість клітковини в раціоні: це може спричинити здуття та дискомфорт. Краще робити це поступово й пити достатньо рідини. Людям із целіакією слід обирати лише вівсянку з маркуванням про відсутність глютену, оскільки звичайні пластівці можуть забруднюватися пшеницею, житом або ячменем.

Як зробити сніданок із вівсянки поживнішим

Вівсянку можна доповнювати білковими продуктами — яйцями, сиром або натуральним йогуртом. Такий сніданок буде збалансованішим і допоможе довше зберігати ситість.

Реклама

Особливо важливо враховувати склад ранкового меню людям із діабетом: вівсянку радять поєднувати з продуктами, які містять білок і корисні жири.

Новини партнерів