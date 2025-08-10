ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Що буде, якщо зберігати лимони в морозилці: вам точно це сподобається

Більшість людей звикли тримати лимони в холодильнику, але мало хто здогадується, що заморожування цього цитрусу може значно подовжити його свіжість і навіть підсилити користь.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Навіщо заморожувати лимони

Навіщо заморожувати лимони / © УНІАН

Чому варто заморожувати лимони

У морозильній камері лимони зберігають усі вітаміни, особливо цінний вітамін С, який швидко руйнується за кімнатної температури. Окрім того, заморожування дозволяє використовувати плід разом із цедрою, яка містить у кілька разів більше корисних мікроелементів, ніж м’якоть.

Як правильно заморожувати лимони

Лимони можна заморожувати цілими, нарізаними кружечками та перетертими з цукром. Деякі господині натирають лимон разом зі шкіркою та зберігають у контейнерах, так значно зручніше додавати його у чай, десерти та інші страви.

Які переваги дає заморожування лимонів

  • Тривале зберігання — лимон не псується місяцями.

  • Зручність використання — можна брати рівно стільки, скільки потрібно.

  • Посилення смаку й користі — після заморожування цитрус стає значно кориснішим та ароматнішим.

Заморожені лимони — це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати під рукою свіжий та корисний продукт у будь-яку пору року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie