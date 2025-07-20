Що буде з організмом, якщо пити чай натщесерце: правда, про яку мало хто говорить

Чи можна пити чай натщесерце / © unsplash.com

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Багато людей люблять починати свій ранок із чашки ароматного чаю. Для одних це альтернатива каві, для інших традиційна заміна сніданку. Але не всі знають, що вживання чаю на голодний шлунок може мати неприємні наслідки для організму. Розповідаємо, чи можна пити чай натщесерце і які наслідки такої звички для здоров’я.

Що відбувається з організмом, коли ви п’єте чай натщесерце

Підвищується кислотність шлунку. Деякі сорти чаю, особливо чорний і зелений, стимулюють вироблення шлункового соку. Якщо шлунок порожній, це може спричинити підвищену кислотність, печію чи подразнення слизової. У довгостроковій перспективі регулярне вживання чаю на голодний шлунок може спровокувати гастрит і виразку.

Зменшується всмоктування поживних речовин. Поліфеноли й таніни, які містяться в чаї, можуть перешкоджати засвоєнню заліза і деяких вітамінів, особливо якщо вживати чай одразу після пробудження чи перед основним прийомом їжі.

Може з’явитися легке запаморочення чи нудота. На порожній шлунок навіть невелика кількість кофеїну, який міститься у чорному та зеленому чаї, може спричинити неприємні реакції нервової системи — тривожність, легке тремтіння чи головний біль.

Коли чай може бути корисним зранку

Якщо ви не уявляєте свій ранок без чаю, не варто від нього повністю відмовлятися. Просто дотримуйтесь простих рекомендацій медичних експертів.

Пийте чай після легкого перекусу чи сніданку.

Обирайте м’які трав’яні або фруктові чаї, які містять м’яту, ромашку, шипшину та імбир.

Уникайте додавання лимона й цукру в ранковий чай, це ще більше подразнюватиме слизову.

Ідеальний варіант для ранкового чаювання — теплий чай без кофеїну, через 20–30 хвилин після пробудження.