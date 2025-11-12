Що буде з вашим організмом, якщо пропускати сніданки

Сніданок дає енергію / © unsplash.com

Відмова від сніданку не шкодить роботі мозку — такого висновку дійшли вчені з Оклендського університету, проаналізувавши понад 70 досліджень про вплив голоду на когнітивні функції.

Результати метааналізу, опубліковані в журналі Psychological Bulletin (PB), показали: короткочасне утримання від їжі, зокрема пропуск ранкового прийому їжі, не погіршує увагу, пам’ять та швидкість мислення.

Дослідники порівняли показники понад 3000 учасників, які голодували протягом 8–24 годин, з тими, хто їв як завжди. Різниці в когнітивних тестах не виявлено — мозок однаково ефективно працює і на порожній, і на повній енергії.

За словами авторів, організм здатний швидко перемикатися на внутрішні енергетичні запаси — кетонові тіла, що виробляються під час спалювання жирів. Це пояснює, чому відмова від сніданку не знижує продуктивність всупереч популярним уявленням. Таким чином звичка є вранці — питання особистого комфорту, а не фізіологічної необхідності.

Вже не секрет: чим частіше ми їмо — ​​тим швидше працює наш обмін речовин. Саме тому багато фахівців з схуднення радять їсти до п’яти-шости разів на день маленькими порціями. Правильно і зворотнє: що рідше ми приймаємо їжу, то повільніше робота метаболізму. Таким чином, пропускання сніданку сприятиме не втраті, а, навпаки, збільшенню ваги.

